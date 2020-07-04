Крастаиланд: когда спадет аномальная жара

По данным синоптиков, в июле температура поднимется на один-два градуса выше среднемесячной нормы. Уже в ближайшую неделю красноярцев ожидает до +35 днем и до +20 ночью. Средняя декадная температура июля — +25. Будет преобладать восточный ветер, возможны кратковременные осадки и грозы. Похолодание наступит только на третьей декаде.

Немного прохладнее будет только в конце июля –начале августа», — отметил главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин.