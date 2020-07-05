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Доходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисом

Доходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисом
Иллюстрация: Город Прима

Завершилась основные реставрационные работы в старинном здании в центре Красноярска. Скоро дом Юдина примет офисных сотрудников.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Речь идет об историко-архитектурном объекте — здании по улице  Карла Маркса, 52. На днях двухэтажный дом предстал в обновленном виде — убраны строительные леса и защитные баннеры.

Работы на объекте ведет АО «Исторический квартал». В компании поясняют, что это еще не завершенный вид объекта — впереди  благоустройство прилегающей территории.  В планах уложить брусчатку, высадить деревья, поставить малые архитектурные формы — лавочки и фонари. Известно, что инвестор намерен использовать здание, некогда принадлежащее сибирскому меценату Геннадию Юдину, под офисные помещения.

Годом постройки здания предположительно считается 1890 г. До 1902 года оно принадлежало Юдину, а затем было продано г-же Шмеркович — жене раввина. Дом использовался как доходный —верхний этаж сдавался внаем.

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