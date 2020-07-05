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Красноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от рака

Красноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от рака
Иллюстрация: ВК

После нескольких месяцев борьбы с тяжелым недугом Анастасия Поползина скончалась в Ильинской больнице в Москве.

#НОВОСТИ

О трагедии стало известно из сообщения инста-блогера Оксаны Химатулиной, которая поддерживала Анастасию Поползину на протяжении всего периода болезни.

Друзья, вчера в 20:20 по Москве Настя ушла, спокойно, тихо, мы с мамой были рядом. Мы держимся, насколько это возможно. Потому, что смерть — это не конец. Мы в это верим. Сложно подобрать слова в такой ситуации. Мы скоро вернёмся», — написала Оксана Хикматулина в инстаграме.

Красноярскому инста-блогеру и телеведущей Анастасии Поползиной диагностировали рак печени в январе 2020 года. С первых дней она рассказывала о том, как борется с болезнью в соцсетях. Ее многие поддерживали — и добрыми словами, и деньгами на дорогостоящее лечение.

Болезнь оказалось слишком коварной. У Анастасии осталось трое детей — двое мальчиков-подростков и маленькая дочь.

Редакция ДК приносит соболезнования родным и близким Анастасии Поползиной. Она была замечательной.

Красноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от рака 1

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