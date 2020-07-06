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Красноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с конца

Красноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с конца
Иллюстрация: Yandex

Единый ресурс застройщиков РФ опубликовал сразу два рейтинга строительных компаний страны. Ищем красноярцев.

#БИЗНЕС

В первый топ вошли компании, ранжированные по количеству строящихся квадратных метров.  Ни одна из красноярских компаний не попала в первый «полтинник». На 60 месте оказался Красноярский краевой фонд жилищного строительства, который является генподрядчиком микрорайона «Ясный» в Солонцах. На 71 месте обнаружена СГ СМ. Сити и на 90-м расположился УСК «Сибиряк».

Во втором топе, составленном по объемам вводимого жилья, ни одна из красноярских строительных компаний не вошла в лидерскую сотню.  Лишь на 210 месте мы нашли «Сиблидер». Также две красноярские компании помечены как новички рейтинга. Это СК «Экономжилстрой» на 220-м месте и Инвестиционная компания «Стратегия» на 253-м. Ранее эти компании ни разу не ранжировались Единым ресурсом застройщиков РФ.

Добавим, в настоящее время идет работа над рейтингом застройщиков «Делового квартала» в Красноярске. Топ лидеров будет опубликован в июльском номере, который выйдет 27.07.2020.

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