Правительство РФ потратит 100 млн на создание временных вакансий в Красноярском крае

Опубликовано распоряжение правительства №1726-р, согласно которому в Красноярский край направлен транш из федерального бюджета в размере 100 миллионов 773 тысячи рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест и организацию общественных работ.

Правительственная мера поддержки направлена на снижение напряжённости на рынке труда в условиях пандемии. В целом на её реализацию в России направлено более 4 миллиардов рублей. По расчётам правительства в результате будут временно трудоустроены 26,1 тысячи работников и организованы общественные работы для 54,6 тысячи граждан страны.