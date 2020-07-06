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Правительство РФ потратит 100 млн на создание временных вакансий в Красноярском крае

Правительство РФ потратит 100 млн на создание временных вакансий в Красноярском крае
Иллюстрация: Yandex

В Красноярский край направят более ста млн рублей на создание временных рабочих мест. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

#НОВОСТИ

Опубликовано распоряжение правительства №1726-р, согласно которому в Красноярский край направлен транш из федерального бюджета в размере 100 миллионов 773 тысячи рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест и организацию общественных работ.

Правительственная мера поддержки направлена на  снижение напряжённости на рынке труда в условиях пандемии. В целом на её реализацию в России направлено более 4 миллиардов рублей. По расчётам правительства в результате будут временно трудоустроены 26,1 тысячи работников и организованы общественные работы для 54,6 тысячи граждан страны.

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