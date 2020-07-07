Покупатели не спешат возвращаться на авторынки Красноярска

Авторынки Красноярска возвращаются в строй, но до оживления торговли еще далеко. К такому выводу пришли специалисты drom.ru, изучив статистику предложений и сделок на них.

По их данным, в течение первых шести месяцев 2020 года продажи на этих площадках шли ощутимо ниже, чем в предыдущие периоды. Причин тому несколько: в начале полугодия — скачок доллара; а потом — пандемия.

Снятие карантинных мер, начавшееся в мае, постепенно возвращает жизнь на существующие площадки — рынки возобновляют работу, продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше. Однако, судя по статистике сделок, платежеспособный спрос все еще очень низок.

Продажи идут слабо, как и в предыдущие пару месяцев. Продавцы продолжают давать хороший торг при виде денег у клиентов. Некоторые из них продают автомобили себе в минус, чтобы вернуть хоть часть своих средств и купить более актуальные машины на продажу», — говорят в drom.ru.