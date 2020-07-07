Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.07
71,34
80,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Покупатели не спешат возвращаться на авторынки Красноярска

Покупатели не спешат возвращаться на авторынки Красноярска
Иллюстрация: пресс-служба drom.ru

Автомобильный сайт drom.ru подвел итоги работы авторынков в первом полугодии 2020 года. Выводы не утешительны — продажи не покрывают существующего предложения.

#НОВОСТИ
Авторынки Красноярска возвращаются в строй, но до оживления торговли еще далеко. К такому выводу пришли специалисты drom.ru, изучив статистику предложений и сделок на них.
 
По их данным, в течение первых шести месяцев 2020 года продажи на этих площадках шли ощутимо ниже, чем в предыдущие периоды. Причин тому несколько: в начале полугодия — скачок доллара; а потом — пандемия.
 
Снятие карантинных мер, начавшееся в мае, постепенно возвращает жизнь на существующие площадки — рынки возобновляют работу, продавцы выставляют новые машины, покупателей становится больше. Однако, судя по статистике сделок, платежеспособный спрос все еще очень низок.
Продажи идут слабо, как и в предыдущие пару месяцев. Продавцы продолжают давать хороший торг при виде денег у клиентов. Некоторые из них продают автомобили себе в минус, чтобы вернуть хоть часть своих средств и купить более актуальные машины на продажу», — говорят в drom.ru.
При этом актуальных цифр, характеризующих состояние рынка, сайт не приводит. Однако ранее drom.ru сообщал, что в мае этого года через их ресурс было продано на 22% больше подержанных автомобилей, чем в апреле. Но это все равно на 17% меньше майских показателей 2019-го.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от ракаКрасноярская телеведущая и блогер Анастасия Поползина скончалась от рака
  • Доходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисомДоходный дом Юдина в центре Красноярска станет офисом
  • Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на ЕнисееКрасноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководительВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
  • Крастаиланд: когда спадет аномальная жараКрастаиланд: когда спадет аномальная жара
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.