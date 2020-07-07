Фотомодель, торгпред, курьер: за какую работу больше всего платят красноярским студентам

Основной характеристикой таких мест является то, что они не требуют большого опыта работы и позволяют совмещать ее с учебой, при этом имея шанс прилично заработать, говорят в Работе.ру .

Так, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске оказалось место риелтора в агентстве — за «консультирование клиентов по элитной недвижимости и заключение договоров» здесь обещают платить до 150 тысяч рублей. Естественно, все будет зависеть от числа закрытых сделок.

На втором месте идет авто-курьер. Его зарплата, в зависимости от отработанных смен, может достигать 90 тысяч рублей. Правда, свой автомобиль или компании в объявлении не уточняют.

Чуть меньше, до 85 тысяч рублей, можно заработать, устроившись торговым представителем в компанию, специализирующуюся на продажах строительных материалов и мебели.

Закрывает список вакансия фотомодели. Успешной соискательнице предстоит участвовать в фото и видеосъемках различного уровня сложности. Заработная плата будет зависеть от количества отработанных часов — максимум 70 тысяч рублей.