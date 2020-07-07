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Фотомодель, торгпред, курьер: за какую работу больше всего платят красноярским студентам

Фотомодель, торгпред, курьер: за какую работу больше всего платят красноярским студентам
Иллюстрация: pixabay.com

Студентам и выпускникам без серьезного опыта устроиться на работу весьма проблематично. Но, как выяснил сервис Работа.ру, и для них на рынке труда в Красноярске найдутся высокооплачиваемые вакансии.

#НОВОСТИ
Основной характеристикой таких мест является то, что они не требуют большого опыта работы и позволяют совмещать ее с учебой, при этом имея шанс прилично заработать, говорят в Работе.ру.
 
Так, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске оказалось место риелтора в агентстве — за «консультирование клиентов по элитной недвижимости и заключение договоров» здесь обещают платить до 150 тысяч рублей. Естественно, все будет зависеть от числа закрытых сделок.
 
На втором месте идет авто-курьер. Его зарплата, в зависимости от отработанных смен, может достигать 90 тысяч рублей. Правда, свой автомобиль или компании в объявлении не уточняют.
 
Чуть меньше, до 85 тысяч рублей, можно заработать, устроившись торговым представителем в компанию, специализирующуюся на продажах строительных материалов и мебели.
 
Закрывает список вакансия фотомодели. Успешной соискательнице предстоит участвовать в фото и видеосъемках различного уровня сложности. Заработная плата будет зависеть от количества отработанных часов — максимум 70 тысяч рублей.
 
Напомним, что в мае 2020 года, по данным Работы.ру, больше всего работодатели готовы были платить представителям рабочих специальностей. Топ-менеджеры же вообще не вошли тогда в перечень самых высокооплачиваемых сотрудников. Но, очевидно, это потому, что наниматели предпочитают не обозначать открыто свою готовность платить им конкретную сумму — на сайте такие вакансии идут с пометкой «договорная зарплата».
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