Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края одобрили поправки в закон, запрещающий в регионе продажу алкоголя с 18 до 10 часов. Такое решение принял комитете по промышленной политике, транспорту и связи местного парламента.

Запрет ввели 2 апреля 2020 года. Поводом послужило обращение главы ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, в котором он заявлял, что в период самоизоляции в крае на 19% увеличилось число тяжких бытовых преступлений. Одной из причин этого Речицкий называл свободную продажу алкоголя.

Рассмотрев текущую ситуацию, депутаты решили, что она стабилизируется и запрет можно снимать.

Подобные инициативы надо рассматривать со всех сторон: и со стороны общественности, и со стороны тех, кто торгует алкоголем. Это магазины, которые имеют лицензии, работают, ничего не нарушая, это многопрофильные магазины», — заявил председатель комитета Владимир Демидов.

Меж тем, по оценкам отраслевых экспертов, апрельский запрет не нанес особого ущерба розничной торговле. А в какой-то момент даже привел к росту продаж алкоголя.

В начале апреля, после введения этого запрета, многие ретейлеры зафиксировали увеличение доли алкоголя в их товарообороте примерно на 5 процентных пунктов. Этот тренд сошел на нет в мае, когда покупатели адаптировались к новому торговому режиму, и в итоги продажи если и сократились, то не более чем на 2%», — говорит эксперт розничного рынка Дмитрий Полуянов.

Когда запрет снимут (и снимут ли), пока не ясно — поправки еще должна одобрить сессия ЗС, которая назначена на 9 июля. Если это произойдет, то временные ограничения продажи алкоголя вернутся к прежнему значению - с 23 до 8 часов.