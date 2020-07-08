Июньский кросс-консалтинг «ДК», итоги: как мы прожили три месяца (видео)
Незаметно прошли три месяца с момент объявления режима самоизоляции, и красноярские предприниматели собрались на очередную, июньскую сессию кросс-консалтинга «ДК», чтобы подвести первые итоги.
Практически нет ни одной отрасли и ни одной сферы, которая бы не испытала на себе коронакризис: кто-то еще не открылся, кто-то работает в усеченном режиме, да и у тех, кто работает, не все благополучно. Однако кросс-консалтинг DK.ru – это не стена плача, а совместные попытки найти выход из ситуации, обмен опытом и поиск вдохновения в себе.
В июне мы поговорили о том, чему научились за три месяца коронакризиса, о практике новых коммуникаций, которые массово перешли в онлайн и дистант, а также о краткосрочных стратегиях.
Спикеры июньского кросс-консалтинга:
Александр Борисенко, основатель центра доверительного воспитания «Барбулька», собственник сети кафетериев «Кекс&Крендель»;
Станислав Заблоцкий, бизнес-омбудсмен Красноярского края;
Виктор Зубарев, депутат Госдумы РФ от Красноярского края;
Наталия Метелькова, имидж-тренер, автор игр;
Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае;
Анна Прохорова, бизнес-тренер, наставник по коммуникациям;
Петр Серов, директор агентства стратегических событий Good Story;
Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии;
Анжела Рябова, генеральный директор ГК «Красный Яр».
Финансовый партнер события — банк «Открытие».