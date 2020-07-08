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Июньский кросс-консалтинг «ДК», итоги: как мы прожили три месяца (видео)

Июньский кросс-консалтинг «ДК», итоги: как мы прожили три месяца (видео)
Иллюстрация: pixabay.com

Незаметно прошли три месяца с момент объявления режима самоизоляции, и красноярские предприниматели собрались на очередную, июньскую сессию кросс-консалтинга «ДК», чтобы подвести первые итоги.

#БИЗНЕС

Практически нет ни одной отрасли и ни одной сферы, которая бы не испытала на себе коронакризис: кто-то еще не открылся, кто-то работает в усеченном режиме, да и у тех, кто работает, не все благополучно. Однако кросс-консалтинг DK.ru – это не стена плача, а совместные попытки найти выход из ситуации, обмен опытом и поиск вдохновения в себе.

В июне мы поговорили о том, чему научились за три месяца коронакризиса, о практике новых коммуникаций, которые массово перешли в онлайн и дистант, а также о краткосрочных стратегиях.

Спикеры июньского кросс-консалтинга:

Александр Борисенко, основатель центра доверительного воспитания «Барбулька», собственник сети кафетериев «Кекс&Крендель»;

Станислав Заблоцкий, бизнес-омбудсмен Красноярского края;

Виктор Зубарев, депутат Госдумы РФ от Красноярского края;

Наталия Метелькова, имидж-тренер, автор игр;

Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае;

Анна Прохорова, бизнес-тренер, наставник по коммуникациям;

Петр Серов, директор агентства стратегических событий Good Story;

Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии;

Анжела Рябова, генеральный директор ГК «Красный Яр».

Финансовый партнер события — банк «Открытие».

 

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