Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» в Красноярске

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта — до 6,1% годовых. Акция продлена до 1 февраля 2021 года.

Напомним, что также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. На сегодняшний день в дисконтной программе участвуют строительные компании «Сибиряк», «Монолитхолдинг», «СМ.СИТИ», «Культбытстрой». Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Минимальные процентные ставки действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» в рамках стандартной программы субсидирования с застройщиками.

Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.