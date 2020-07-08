Спикер Заксобрания и министр экономики Красноярского края заразились COVID-19

В этот раз COVID-19 нашли у председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова и местного министра экономики и регионального развития Егора Васильева. Об этом сегодня сообщила телекомпания ТВК со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе ЗС информацию о болезни спикера подтвердили.

Согласно правилам Роспотребнадзора он сейчас находится на жесткой самоизоляции, но из работы не выключается — работает из дома», — рассказали DK.RU в краевом парламенте.

Также подтвердилась информация о болезни главы Минэкономики. По словам пресс-службы ведомства, он сейчас находится на больничном и, возможно, в ближайшее время сам все расскажет.

Детали протекания их болезни выяснить не удалось.