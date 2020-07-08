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Спикер Заксобрания и министр экономики Красноярского края заразились COVID-19

Спикер Заксобрания и министр экономики Красноярского края заразились COVID-19
Иллюстрация: sobranie.info

Краевые политики продолжают сталкиваться с коронавирусом — кто-то отделывается самоизоляцией из-за контактов с зараженными, а кто-то сам становится носителем вируса.

#НОВОСТИ
В этот раз COVID-19 нашли у председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова и местного министра экономики и регионального развития Егора Васильева. Об этом сегодня сообщила телекомпания ТВК со ссылкой на собственные источники.
В пресс-службе ЗС информацию о болезни спикера подтвердили.
Согласно правилам Роспотребнадзора он сейчас находится на жесткой самоизоляции, но из работы не выключается — работает из дома», — рассказали DK.RU в краевом парламенте.
Также подтвердилась информация о болезни главы Минэкономики. По словам пресс-службы ведомства, он сейчас находится на больничном и, возможно, в ближайшее время сам все расскажет.
 
Детали протекания их болезни выяснить не удалось.
 
Напомним, что на сегодня COVID-19 диагностирован у депутата Госдумы от края Юрия Швыткина и еще одного депутата Заксобрания, имя которого не называется. Такжеэтим заболванием переболел глава регионального Минздрава Борис Немик и руководитель соседней Тувы Шолбан Кара-оол.
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