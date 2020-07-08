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Почти пятая часть населения Красноярского края живет за чертой бедности

Почти пятая часть населения Красноярского края живет за чертой бедности
Иллюстрация: pixabay.com

Агентство РИА Рейтинг проранжировало регионы Российской Федерации по доли бедного населения в 2019 году. Красноярский край оказался в середине этой таблицы.

#НОВОСТИ
По данным этого рейтинга, в 2019 году в крае за чертой бедности жило 17,5% населения, а крайне бедно — 2,8%. Отношение же медианных доходов людей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составляло 1,51. По совокупности этих показателей Красноярский край оказался 41-м среди 85 территорий России (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь выведены отдельно).
 
В среднем по стране эти показатели составляют 12,3%, 1,9% и 1,65 соответственно. Больше всего бедного и крайне бедного населения в Туве — 34,7% и 6,6% соответственно. А наибольшее отношение медианных доходов к цене заявленного набора товаров и услуг в Ямало-Ненецком автономном округе — 3,11.
 
Отметим, что по данным Красноярскстата в первом квартале 2020 года денежные доходы населения края в среднем составляли 27,7 тысячи рублей, что почти на 25% ниже, в четвертом квартале 2019-го. На покупку товаров и услуг жители края потратили 85,3% заработанного.
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