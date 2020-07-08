Почти пятая часть населения Красноярского края живет за чертой бедности

По данным этого рейтинга, в 2019 году в крае за чертой бедности жило 17,5% населения, а крайне бедно — 2,8%. Отношение же медианных доходов людей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составляло 1,51. По совокупности этих показателей Красноярский край оказался 41-м среди 85 территорий России (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь выведены отдельно).

В среднем по стране эти показатели составляют 12,3%, 1,9% и 1,65 соответственно. Больше всего бедного и крайне бедного населения в Туве — 34,7% и 6,6% соответственно. А наибольшее отношение медианных доходов к цене заявленного набора товаров и услуг в Ямало-Ненецком автономном округе — 3,11.

Отметим, что по данным Красноярскстата в первом квартале 2020 года денежные доходы населения края в среднем составляли 27,7 тысячи рублей, что почти на 25% ниже, в четвертом квартале 2019-го. На покупку товаров и услуг жители края потратили 85,3% заработанного.