Freedom Holding Corp. приобрел 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств Соединенных Штатов и Российской Федерации.

Сумма и условия покупки не разглашаются. Объединение компаний намечено на конец 2020 года.

Основной целью приобретения является дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании Freedom Holding Сorp. – ИК «Фридом Финанс» в России. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» войдет в группу компаний, работающую в семи странах мира под брендом Freedom Finance.

Ранее Freedom Holding Corp. получил одобрение на покупку АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» от Федеральной антимонопольной службы России.