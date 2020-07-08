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Freedom Holding Corp. приобрел 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Freedom Holding Corp. приобрел 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
Иллюстрация: plusworld.ru

Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России ИК «Фридом Финанс» и Банком «Фридом Финанс», сообщает о приобретении 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

#БИЗНЕС

Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств Соединенных Штатов и Российской Федерации.

Сумма и условия покупки не разглашаются. Объединение компаний намечено на конец 2020 года.

Основной целью приобретения является дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании Freedom Holding Сorp. – ИК «Фридом Финанс» в России. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» войдет в группу компаний, работающую в семи странах мира под брендом Freedom Finance.

Ранее Freedom Holding Corp. получил одобрение на покупку АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» от Федеральной антимонопольной службы России.

Слияния и поглощения — одна из составляющих стратегии развития бизнеса Freedom Holding Corp. И для нас, и для компании ЦЕРИХ — это позитивное и взаимовыгодное сотрудничество. Приобретение акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» позволяет ООО ИК «Фридом Финанс» (российской части холдинга) укрепить свои позиции на отечественном рынке и нарастить клиентскую базу. Подчеркну, что в результате вхождения АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в состав холдинга Freedom Holding Corp. клиенты ЦЕРИХа получат передовые брокерские и банковские сервисы холдинга, а также прямой доступ к американскому фондовому рынку», — отметил Тимур Турлов, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» и CEO Freedom Holding Corp.

 

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