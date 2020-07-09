ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в жилой комплекс «Живём»

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в привычную жизнь общества – многие компании и общественно-значимые места были вынуждены закрыть свои двери на период распространения инфекции. Однако постепенно жизнь возвращается в привычное русло и с каждым днём всё больше предприятий выходят из «спячки». Не стал исключением отдел продаж группы компаний «Монолитхолдинг», который готов вновь встречать своих клиентов в просторном шоу-руме загородного жилого комплекса «Живём!».

Жилой комплекс «Живём!» — уникальное место, которое совмещает в себе сразу несколько преимуществ. Сам жилой комплекс расположен в районе Солонцов, всего в 15 минутах от центра Красноярска, что позволяет жить за городом, в единении с природой, но всегда быть доступным.

«Живём!» — семейный жилой комплекс. На его просторной территории расположены детские площадки и зоны для отдыха, на которых и взрослые, и дети в любое время года смогут организовать свой досуг. Сами дома обладают низкой этажностью – каждый из них состоит из 4-5 этажей, благодаря чему соседей в «Живём!» намного меньше, чем в привычном районе плотной застройки в Красноярске. Большая территория, низкая плотность населения и широкий выбор детских площадок и других развлечений как детей, так и взрослых – всё это делает жизнь в «Живём!» максимально комфортной.

Однако слов недостаточно для того, чтобы описать все преимущества жизни в ЖК «Живём!», именно поэтому ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в загородный поселок. В этих экскурсиях все желающие смогут познакомиться с ЖК «Живем!», увидеть придомовую территорию, посетить как уже построенные и введенные в эксплуатацию дома, так и саму стройку, на которой продолжатся работы по строительству новой очереди загородного поселка. Но и это ещё не все – в ЖК «Живем!» возобновляет свою работу просторный квартирный шоу-рум, в котором все гости смогут оценить продуманные планировки, а также увидеть современные дизайнерские решения по благоустройству квартир, которые были использованы при создании шоу-рума силами лучших дизайнеров ГК «Монолитхолдинг». Ну а если вы вдруг после экскурсии заходите получить более подробную информацию о поселке, или уже приобрести квартиру, прямо в ЖК «Живем» вас будет ждать специалист отдела продаж ГК «Монолитхолдинг», который сможет предоставить всю необходимую информацию. Не упустите уникальный шанс познакомиться с комфортом загородной жизни в ЖК «Живём!» и, возможно, познакомиться с вашей будущей квартирой, пока её не приобрел кто-то другой.

Записывайтесь на бесплатные экскурсии в ЖК «Живём!» по телефону 274-97-97, или на сайте жилого комплекса.