Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
71,23
80,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в жилой комплекс «Живём»

ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в жилой комплекс «Живём»
Иллюстрация: ГК «Монолитхолдинг»

В июле у всех жителей и гостей Красноярска вновь появится возможность посетить ЖК «Живём» и на себе почувствовать все преимущества жизни в этом районе. Как записаться на экскурсию?

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в привычную жизнь общества – многие компании и общественно-значимые места были вынуждены закрыть свои двери на период распространения инфекции. Однако постепенно жизнь возвращается в привычное русло и с каждым днём всё больше предприятий выходят из «спячки». Не стал исключением отдел продаж группы компаний «Монолитхолдинг», который готов вновь встречать своих клиентов в просторном шоу-руме загородного жилого комплекса «Живём!».

Жилой комплекс «Живём!» — уникальное место, которое совмещает в себе сразу несколько преимуществ. Сам жилой комплекс расположен в районе Солонцов, всего в 15 минутах от центра Красноярска, что позволяет жить за городом, в единении с природой, но всегда быть доступным.

«Живём!» — семейный жилой комплекс. На его просторной территории расположены детские площадки и зоны для отдыха, на которых и взрослые, и дети в любое время года смогут организовать свой досуг. Сами дома обладают низкой этажностью – каждый из них состоит из 4-5 этажей, благодаря чему соседей в «Живём!» намного меньше, чем в привычном районе плотной застройки в Красноярске. Большая территория, низкая плотность населения и широкий выбор детских площадок и других развлечений как детей, так и взрослых – всё это делает жизнь в «Живём!» максимально комфортной.

ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в жилой комплекс «Живём» 1

Однако слов недостаточно для того, чтобы описать все преимущества жизни в ЖК «Живём!», именно поэтому ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в загородный поселок. В этих экскурсиях все желающие смогут познакомиться с ЖК «Живем!», увидеть придомовую территорию, посетить как уже построенные и введенные в эксплуатацию дома, так и саму стройку, на которой продолжатся работы по строительству новой очереди загородного поселка. Но и это ещё не все – в ЖК «Живем!» возобновляет свою работу просторный квартирный шоу-рум, в котором все гости смогут оценить продуманные планировки, а также увидеть современные дизайнерские решения по благоустройству квартир, которые были использованы при создании шоу-рума силами лучших дизайнеров ГК «Монолитхолдинг». Ну а если вы вдруг после экскурсии заходите получить более подробную информацию о поселке, или уже приобрести квартиру, прямо в ЖК «Живем» вас будет ждать специалист отдела продаж ГК «Монолитхолдинг», который сможет предоставить всю необходимую информацию. Не упустите уникальный шанс познакомиться с комфортом загородной жизни в ЖК «Живём!» и, возможно, познакомиться с вашей будущей квартирой, пока её не приобрел кто-то другой.

Записывайтесь на бесплатные экскурсии в ЖК «Живём!» по телефону 274-97-97, или на сайте жилого комплекса.

ГК «Монолитхолдинг» возобновляет экскурсии в жилой комплекс «Живём» 2

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вир...
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководительВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
  • Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменитьЗапрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить
  • Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в РоссииКрасноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России
  • Красноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с концаКрасноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с конца
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.