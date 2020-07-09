На Аэровокзальной начали сносить павильоны
Разбирают торговые точки в начале улицы Аэровокзальной, возле ТЦ «Аэро». Как пояснили DK.ru в администрации Советского района, это плановые работы, к которым предприниматели были готовы.
Из всего ряда сооружений будут убраны три павильона, которые стоят ближе к улице Партизана Железняка. Остальные торговые точки продолжат работу.
Демонтаж трех павильонов связан с дорожно-ремонтными работами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом месте будет обустроен правоповоротный шлюз с улицы Партизана Железняка на Аэровокзальную.
Сносимые павильоны – это временные сооружения, у предпринимателей закончились сроки договоры аренды, и они были готовы к тому, что придется съехать. На остальные строения в этом ряду оформлено право собственности на капитальные объекты», - пояснили DK.ru в администрации Советского района.