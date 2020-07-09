На Аэровокзальной начали сносить павильоны

Из всего ряда сооружений будут убраны три павильона, которые стоят ближе к улице Партизана Железняка. Остальные торговые точки продолжат работу.

Демонтаж трех павильонов связан с дорожно-ремонтными работами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом месте будет обустроен правоповоротный шлюз с улицы Партизана Железняка на Аэровокзальную.