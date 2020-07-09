Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
71,23
80,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Аэровокзальной начали сносить павильоны

На Аэровокзальной начали сносить павильоны
Иллюстрация: https://www.instagram.com/moy_sovetskiy/

Разбирают торговые точки в начале улицы Аэровокзальной, возле ТЦ «Аэро». Как пояснили DK.ru в администрации Советского района, это плановые работы, к которым предприниматели были готовы.

#НОВОСТИ

Из всего ряда сооружений будут убраны три павильона, которые стоят ближе к улице Партизана Железняка. Остальные торговые точки продолжат работу.

Демонтаж трех павильонов связан с дорожно-ремонтными работами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом месте будет обустроен правоповоротный шлюз с улицы Партизана Железняка на Аэровокзальную.

Сносимые павильоны – это временные сооружения, у предпринимателей закончились сроки договоры аренды, и они были готовы к тому, что придется съехать. На остальные строения в этом ряду оформлено право собственности на капитальные объекты», - пояснили DK.ru в администрации Советского района.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вир...
  • Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменитьЗапрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить
  • Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в РоссииКрасноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России
  • Красноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с концаКрасноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с конца
  • Следственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданстваСледственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданства
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.