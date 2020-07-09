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Сергея Титова лишили статуса депутата Заксобрания Красноярского края

Сергея Титова лишили статуса депутата Заксобрания Красноярского края
Иллюстрация: sobranie.info

Депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова осудили за взятку еще в феврале 2020 года. Однако полномочий лишили только сейчас.

#НОВОСТИ
Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Титова приняли сегодня на сессии Заксобрания. Официальным поводом для этого послужило обращение самого (теперь уже бывшего) депутата.
 
28 февраля 2020 года Сергей Титов получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в 9 млн рублей, которую он получил за содействие в получении более высокого тарифа одной из региональных теплоснабжающих компаний. Пока приговор не вступил в законную силу Титов оставался депутатом ЗС.
 
Напомним, что депутатом Заксобрания края Сергей Титов стал в сентябре 2016 года. Избран он был по списку Либерально-демократической партии России от Уярской региональной группы. Поэтому довыборов осенью ждать не стоит — его место займет следующий в этом списке. По данным ГАС «Выборы», это таковым является предприниматель и депутат Громадского сельсовета Уярского района Анатолий Тишкин.
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