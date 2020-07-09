В администрации Красноярска назначен новый вице-мэр по безопасности

Ранее эту должность занимал Андрей Коротков — с конца 2018 года, но 8 июля он уволился по собственному желанию.

Алексею Шувалову 42 года, выпускник госуниверситета по специальности «юриспруденция». С 2000 по 2018 годы работал на разных должностях в краевой прокуратуре. Затем трудился в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сначала в должности заместителя директора департамента сопровождения уголовного судопроизводства, затем стал директором этого департамента.

Напомним, в начале этой недели глава Красноярска Сергей Еремин принял еще ряд кадровых решений. Были назначены исполняющие обязанности руководителей департамента градостроительства, главного управления молодежной политики и туризма, а также и.о. главы администрации Свердловского района.