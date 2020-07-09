Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
70,88
80,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В администрации Красноярска назначен новый вице-мэр по безопасности

В администрации Красноярска назначен новый вице-мэр по безопасности
Иллюстрация: Yandex

В администрации города очередные кадровые перестановки. На должность заместителя главы города — руководителя департамента общественной безопасности назначен Алексей Шувалов.

#НОВОСТИ

Ранее эту должность занимал Андрей Коротков — с конца 2018 года, но 8 июля он уволился по собственному желанию.

Алексею Шувалову 42 года, выпускник госуниверситета по  специальности «юриспруденция». С 2000 по 2018 годы работал на разных должностях в краевой прокуратуре. Затем трудился в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сначала в должности заместителя директора департамента сопровождения уголовного судопроизводства, затем стал директором этого департамента.

Напомним, в начале этой недели глава Красноярска Сергей Еремин принял еще ряд кадровых решений. Были назначены исполняющие обязанности руководителей департамента градостроительства, главного управления молодежной политики и туризма, а также и.о. главы администрации Свердловского района.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вир...
  • Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменитьЗапрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить
  • Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в РоссииКрасноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России
  • Следственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданстваСледственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданства
  • Столбы включили в летний гид National Geographic TravelerСтолбы включили в летний гид National Geographic Traveler
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.