Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
70,88
80,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске выявлена сеть подпольных казино

В Красноярске выявлена сеть подпольных казино
Иллюстрация: Yandex

Более 10 точек и 83 миллиона рублей выручки — кратко о «достижениях» подпольной сети казино в Красноярске и Железногорске.

#НОВОСТИ

По предварительной версии следствия, сеть подпольных игровых клубов начала работать с марта 2018 года и действовала до 31 мая 2020 года. Точки открыли в Красноярске и Железногорске.  В ходе следствия посчитали доход от нелегальной деятельности — не менее  83 миллионов рублей.

 «Также в ходе проведенных обысков по адресам возможного хранения игорного оборудования и иных предметов, имеющих отношения к проведению азартных игр, обнаружены и изъяты 28 игровых автоматов, 2 стола и иные предметы для игры в покер, материнские платы и иные составляющие игорного оборудования», — рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время 12 из 14 подозреваемых задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение еще двоих устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вир...
  • Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменитьЗапрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить
  • Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в РоссииКрасноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России
  • Следственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданстваСледственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданства
  • Столбы включили в летний гид National Geographic TravelerСтолбы включили в летний гид National Geographic Traveler
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.