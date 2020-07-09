В Красноярске выявлена сеть подпольных казино

По предварительной версии следствия, сеть подпольных игровых клубов начала работать с марта 2018 года и действовала до 31 мая 2020 года. Точки открыли в Красноярске и Железногорске. В ходе следствия посчитали доход от нелегальной деятельности — не менее 83 миллионов рублей.

«Также в ходе проведенных обысков по адресам возможного хранения игорного оборудования и иных предметов, имеющих отношения к проведению азартных игр, обнаружены и изъяты 28 игровых автоматов, 2 стола и иные предметы для игры в покер, материнские платы и иные составляющие игорного оборудования», — рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время 12 из 14 подозреваемых задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение еще двоих устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.