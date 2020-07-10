Новые компетенции и бесплатные курсы: чему и за сколько обучались на самоизоляции

Выяснилось, что дополнительное обучение прошло 53% опрошенных соискателей Сибири. Наиболее активными в этом плане оказались соискатели в возрасте до 30 лет, наименее — респонденты старше 45 лет (46%). При этом среди тех, кто работал удаленно, самообразованием занимались 63% опрошенных, а из продолживших трудиться на привычных рабочих местах — лишь 44%. Безработные же соискатели занимались самообразованием в 54% случаев.

Примечательно, что выбор обучаться или нет практически не зависел от стажа работы. Так, из тех, чей опыт работы меньше года, новые знания получили 58%, от года до трех лет — 57%, от трех до шести лет — 55%, а от шести и более лет — 53%. Большинство обучавшихся — 82% — отдали предпочтение бесплатным образовательным программам.

Это вполне ожидаемо в сегодняшних условиях. Причем, такой выбор делали как удаленные сотрудники, так и те, кто продолжал трудиться на рабочих местах, и безработные. Самостоятельно оплачивали дополнительное обучение в период самоизоляции только 38%, еще 3% учились за счет работодателя», — рассказывают в hh.ru.

При этом среди соискателей с опытом работы более шести лет доля тех, кто оплатил обучение сам, больше, чем среди всех остальных — 43%. За счет работодателя чаще обучались респонденты со стажем от года до трех лет и от трех до шести — 36% и 35% соответственно.

Треть из тех, что самостоятельно платили за обучение, потратили на это от 5 000 до 15 000 рублей, еще четверть — не более 5 000 рублей. Интересно, что 3% респондентов потратили на самообразование в изоляции свыше 100 000 рублей.

Наиболее востребованными направлениями для допобразования среди соискателей оказались повышение квалификации или получению смежной профессии (40%) и личностное развитие (34%). Кроме того, по 19% респондентов сообщили, что проходили краткосрочные курсы по новой профессии и языковые курсы, а 14% занимались бизнес-образованием.

Среди соискателей в возрасте до 25 лет особенно популярным было обучение, связанное с личностным ростом и расширением кругозора, а вот те, кому от 25 до 30 лет, в основном предпочитали получать новые профессиональные компетенции. Большинство соискателей старше 45 лет развивали и расширяли уже существующие знания и навыки», — говорят эксперты.

Среди тех, кто не занимался самообразованием в период изоляции, две трети задумывались об этом, но отказались. Самая распространенная причина — отсутствие денег, ее назвали 54% тех, кто не занимался дополнительным обучением, но хотел бы. На втором месте оказалась нехватка времени, так как «навалилось очень много обязанностей» (34%), на третьем — недоступность интересующих курсов в период пандемии (18%). Кроме того, 10% отказались от самообразования из-за хронического стресса (этот ответ чаще выбирали женщины), а 8% — из-за лени (этот вариант чаще встречался у мужчин).