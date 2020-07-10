Красноярские предприниматели заработали на экспорте $1,5 млн

Среди поставляемых товаров – напольные покрытия из вулканизированной резины, алюминиевые пороги, оборудование для сварки, запасные части для тяжёлых карьерных машин, холодный пластик, 3D-принтеры, конструкции быстровозводимых зданий, продукты питания, аксессуары.

Всего с начала года при содействии краевого Центра поддержки экспорта предприниматели региона заключили 20 экспортных контрактов на общую сумму $ 1,5 млн.

По словам Ольги Тимошенко, руководителя Центра поддержки экспорта, если бы не пандемия коронавируса можно было бы ожидать большего количества контактов и более широкую географию поставок. В этом году ряд бизнес-мероприятий, результатом которых всегда являлись новые договорённости и международные контракты, были отменены или перенесены на неопределённый срок.

Самой популярной и эффективной мерой поддержки всегда была организация участия предприятий в международных выставках. В связи с пандемией в этом году отменено большинство очных мероприятий, однако, мы стараемся не останавливаться, переводим эту работу в онлайн-формат, - рассказала Ольга Тимошенко. – Наши компании онлайн участвовали в Харбинской выставке. Уже запланирована бизнес-миссия с Республикой Беларусь (тоже в режиме онлайн). В этом есть и свои плюсы – компании экономят бюджет на перелет и проживание, участие в онлайн-бизнес-миссиях и виртуальных выставках стало доступным даже небольшим компаниям и начинающим экспортерам».

С переходом деловой активности в интернет-пространство в числе самых востребованных услуг Центра поддержки экспорта оказались создание продающих сайтов на иностранных языках, размещение аккаунтов производителей на международных электронных торговых площадках. По словам предпринимателей, это довольно затратные процессы, поэтому они предпочитают обратиться в Центр поддержки экспорта за финансовой и организационной помощью.

В этом году 8 красноярских компаний подали заявки на создание сайтов. Есть запросы на сертификацию продукции и регистрацию торговых марок. Для 17-ти компаний были сделаны переводы на 15 языков. Для одной компании проведена экспертиза экспортного контракта, ещё для одной – маркетинговое исследование рынка Китая, для двух других – сформированы коммерческие предложения для стран Евросоюза и Монголии. Помимо этого, Центр поддержки экспорта постоянно проводит образовательные мероприятия по теме экспорта и международной торговли.

Получить подробную информацию об этой и других услугах Центра поддержки экспорта Красноярского края можно по телефону +7 (391) 265–44–32 (доб. 036, 031). Следить за новостями центра и экспортной деятельности можно на станицах в социальных сетях: https://vk.com/export.krsk

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