Красноярский урбанист вошел в федеральный рейтинг

опубликован на сайте «Центр политической конъюнктуры». Красноярского урбаниста Пётра Иванова отметили в рейтинге подобных специалистов, которыйна сайте «Центр политической конъюнктуры».

Всего в список вошло 50 экспертов в области урбанистики со всей России. Первые места ожидаемо заняли столичные специалиста (по нисходящей): главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор института экономики транспорта и транспортной политики Вышей школы экономики Михаил Блинкин, журналист и видеоблогер Илья Варламов. Красноярец Иванов занял 38-ю строчку рейтинга.

При ранжировании аналитики центра учитывали активность эксперта в профессиональном поле, его популярность в соцсетях, признание коллегами и упоминаемость в сми.