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Красноярский урбанист вошел в федеральный рейтинг

Красноярский урбанист вошел в федеральный рейтинг
Иллюстрация: pixabay.com

Российский «Центр политической конъюнктуры» составил рейтинг урбанистов страны. Помимо столичных экспертов в этой области, в него попали и представители регионов.

#НОВОСТИ
Красноярского урбаниста Пётра Иванова отметили в рейтинге подобных специалистов, который опубликован на сайте «Центр политической конъюнктуры».
 
Красноярский урбанист вошел в федеральный рейтинг 1
 
Всего в список вошло 50 экспертов в области урбанистики со всей России. Первые места ожидаемо заняли столичные специалиста (по нисходящей): главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор института экономики транспорта и транспортной политики Вышей школы экономики Михаил Блинкин, журналист и видеоблогер Илья Варламов. Красноярец Иванов занял 38-ю строчку рейтинга.
 
При ранжировании аналитики центра учитывали активность эксперта в профессиональном поле, его популярность в соцсетях, признание коллегами и упоминаемость в сми.
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