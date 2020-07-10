Управляющий директор красноярского автодилера «Медведь-Холдинг» уволился

Управляющий директор «Медведь-Холдинга» Евгений Меркушев покинул этот пост. Об этом DK.RU рассказал представитель автодиллера.

По его словам, Меркушев оставил компанию по собственному желанию. Причины этого шага редакции неизвестны — связаться с экс-управляющим не удалось. Судя по его соцсетям, он сейчас отдыхает в Хакасии.

Также в «Медведь-Холдинге» уточнили, что должность, которую занимал Меркушев упразднена.

Создана новая позиция „Исполнительного директора“, с аналогичными обязанностями, которую занял сотрудник Управляющей компании — Виктор Ашихмин», — рассказали в компании.

Добавим, что Евгений Меркушев был управляющим директором «Медведь-Холдинга» больше 10 лет. Чем он собирается заниматься теперь, неизвестно.