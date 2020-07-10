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Управляющий директор красноярского автодилера «Медведь-Холдинг» уволился

Управляющий директор красноярского автодилера «Медведь-Холдинг» уволился
Иллюстрация: Евгений Меркушев/Facebook

Свой пост теперь уже бывший управляющий директор одного из крупнейших автодилеров Красноярска занимал более 10 лет. Теперь это место займет другой - имя преемника уже известно.

#НОВОСТИ
Управляющий директор «Медведь-Холдинга» Евгений Меркушев покинул этот пост. Об этом DK.RU рассказал представитель автодиллера.
 
По его словам, Меркушев оставил компанию по собственному желанию. Причины этого шага редакции неизвестны — связаться с экс-управляющим не удалось. Судя по его соцсетям, он сейчас отдыхает в Хакасии.
 
Также в «Медведь-Холдинге» уточнили, что должность, которую занимал Меркушев упразднена.
Создана новая позиция „Исполнительного директора“, с аналогичными обязанностями, которую занял сотрудник Управляющей компании — Виктор Ашихмин», — рассказали в компании.
Добавим, что Евгений Меркушев был управляющим директором «Медведь-Холдинга» больше 10 лет. Чем он собирается заниматься теперь, неизвестно.
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