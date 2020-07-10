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На Дивногорской трассе сошел оползень

На Дивногорской трассе сошел оползень
Иллюстрация: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

На 33 километре автодороги Р-257 «Енисей» в районе поселка Усть-Мана сошел оползень. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожная полиция просит водителей объезжать аварийный участок.

#НОВОСТИ

Движение сейчас осуществляется только по одной полосе, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение потоков транспорта: сначала пропускают автомобили в одну сторону, потом в другую.

Как сообщил начальник пресс-службы краевого ГУ МВД Владимир Юрченко, на месте оползня ведутся работы по его ликвидации.

Госавтоинспекторы рекомендуют объезжать этот участок по автодороге Р-255 «Сибирь». Выезжать из Красноярска в сторону Абакана следует в сторону поселка Емельяново, а водителям, двигающимся в обратном направлении, необходимо проезжать через кольцевую развязку в районе п. Зеледеево.

На Дивногорской трассе сошел оползень 1

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