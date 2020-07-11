Красноярский край назвали одним из популярнейших мест для отдыха в палатках

В десятку самых популярных мест для отдыха в палатках вошел и Красноярский край. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по результатам опроса своих пользователей в социальных сетях, на тему «Куда лучше всего отправиться с палатками по России?».

Край разделил шестое и седьмое место с Башкирией — эти регионы в своих ответах отметило 5,22% опрошенных.

Лидерами рейтинга стали Крым (30,6%), Карелия (28,13%) и озеро Байкал (12,69%). Также довольно популярны Алтай и Краснодарский край — по 9,7%. Замыкают список Тверская и Самарская области, а также Северный Кавказ — их выбрало 4,48%, 2,24% и 2,24% соответственно.

Напомним, что в апреле 2020 года, опрошенные тем же Tvil.ru, назвали красноярские «Столбы» самым интересным геологическим объектом.