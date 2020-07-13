В пяти районах Красноярска с 13 июля отключают горячую воду
СГК начинает гидравлические испытания тепловых сетей, идущих от ТЭЦ-2. Отключение не коснется жителей микрорайонов Покровский, Водники, а также части Советского района.
Плановый срок отключения – с 13 июля по 22 июля, однако в компании обещают сделать все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома раньше.
Чтобы горячая вода вернулась потребителям как можно раньше, сотрудники теплотранспортного подразделения СГК будут работать по 14 часов в будние дни. В выходные специалисты будут трудиться двумя сменами по 8 часов каждая», - заявляют в пресс-службе.
Под отключения попадают Свердловский, Центральный, Железнодорожный, Октябрьский и улица Белинского в Советском районе. В ходе нынешних гидравлических испытаний теплоэнергетики выявили более 90 повреждений сети.
Карта отключений горячей воды в Красноярске в 2020 году