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Предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей поддержат микрозаймами из бюджета

Предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей поддержат микрозаймами из бюджета
Иллюстрация: pixabay.com

Агентство развития бизнеса Красноярского края для дополнительной поддержки предпринимателей в период кризиса разработало новые финансовые продукты в рамках программы «Микрофинансирование».

Деньги выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также из резервного фонда Российской Федерации, сообщают в АРБ.
 
Речь идёт о микрозаймах «Переворот» и «На неотложные нужды». Воспользоваться ими могут субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Красноярского края и работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.
 
Микрозайм «Переворот» предназначен рефинансирования действующего микрозайма, полученного ранее в агентстве. Сумма — до 5 млн рублей. Срок — до 24 мес. Процентная ставка равна ключевой ставке Банка России (на сегодняшний день это 4,5%). Предприниматели из моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) получат этот заём по ставке 0,5 КС ЦБ РФ.
 
Микрозайм «На неотложные нужды» можно будет направить на пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение основных средств, оплату коммунальных услуг, арендных платежей. Сумма — до 5 млн рублей. Срок — до 24 месяцев. Процентная ставка — 2% в первый год, далее — до конца срока действия займа — КС Банка России на дату выдачи. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) — 0,5 КС Банка России на весь срок займа.
 
Подробнее с новыми финансовыми продуктами Агентства развития бизнеса можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «Микрофинансирование».
 
За дополнительной информацией можно обращаться к специалистам Агентства развития бизнеса 8(391) 265-44-32, доб. 010, dobryanskaya@agpb24.ru, 8(391) 265-44-32, доб. 009, ignashova@agpb24.ru, 8(391) 265-44-32, доб. 046, mastrakov@agpb24.ru . Или на по телефону «горячей линии» 8-958-849-73-55, Viber, WhatsApp. 
 
Добавим, что с начала 2020 года краевое Агентство развития бизнеса выдало 111 микрозаймов на общую сумму 192,8 млн рублей. Рассрочка по уплате основного долга по действующим договорам была предоставлена 103 субъектам МСП по 137 договорам — это 100% от всех обращений.
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