Что читать? 9 главных книг июля с Марией Райдер

Блоги DK.ru

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о новинках издательства «Альпина Паблишер».

Исаак Беккер

Когда плохо — это хорошо: как зарабатывать на инвестиционных идеях

Книга основана на кейсах — автор разбирает инвестиционные идеи, о которых писал раньше. Он смотрит, что произошло с акциями и фондами, и оценивает, была ли идея хорошей. Проводит работу над ошибками — объясняет, почему идея сработала или провалилась. Это отличная тренировка, которая предлагает поставить себя в определенные условия и посмотреть, к чему приведет та или иная идея.

Книга будет интересна как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже длительное время работает на глобальных рынках и хочет узнать что-то новое. Книга также будет полезна студентам финансовых и экономических факультетов.

Коллектив авторов HBR

Переговоры

Harvard Business Review — главный деловой журнал в мире. Представляем новый сборник из серии «HBR: 10 лучших статей», посвященный проблемам ведения переговоров и заключения сделок. Любое взаимодействие в бизнесе — с клиентами и поставщиками, партнерами и инвесторами, сотрудниками и кандидатами — подразумевает переговоры. Вы узнаете, как избежать ошибок на всех этапах переговоров: независимо от того, хотите ли вы добиться лучших условий при приеме на работу или заключить крупную сделку, в которую вовлечено множество сторон. Что делать, если переговоры зашли в тупик, стороны несговорчивы, а отступить и проиграть нельзя? Как переговорщикам научиться контролировать свои эмоции и управлять эмоциями других? В чем особенности межкультурных стилей общения при заключении международных сделок? Чему представители бизнеса могут научиться у переговорщика по освобождению заложников при ведении жестких переговоров? Когда стоит отказаться от сделки? Благодаря советам, приемам и стратегиям из этого сборника вы сможете находить скрытые возможности, влиять на ход переговоров и заключать контракты на выгодных вам условиях.

Александр Остервальдер, Дэвид Блэнд

Тестирование бизнес-идей

Довольно часто заманчивые бизнес-идеи в ходе реализации терпят полный крах. Тестирование на этапе разработки идеи — это способ снижения риска реализации идей, блестящих на бумаге, но нежизнеспособных на рынке. Идеи тестируются посредством быстрых экспериментов, которые позволяют собрать мнения потенциальных покупателей и скорректировать бизнес-модель до запуска продукта на рынок. Автор мировых бестселлеров «Построение бизнес-моделей» и «Разработка ценностных предложений» Алекс Остервальдер и консультант в сфере развития бизнеса Дэвид Блэнд научат вас тестировать идеи на уровне самых успешных стартапов мира. Они познакомят вас с концепцией, расскажут, как спланировать первый эксперимент и запустить процесс тестирования. Кроме того, вы узнаете, как через ритуалы и общий командный дух сделать тестирование идей обычной практикой и нормой ведения бизнеса всей организации.

Фумио Сасаки

Прощайте, вещи! Новый японский минимализм

«Прощайте, вещи!» — книга самого известного минималиста в Японии и мировой бестселлер, переведенный на несколько языков. Ее автор Фумио Сасаки — обычный парень, который покупал кучу вещей, полагая, что это повысит его самооценку или сделает его счастливее. Когда он понял, что превратил свое и так небольшое жилище в забитое хламом пространство, то решил, что с него довольно и нужно что-то менять. Сасаки увлекся идеями минимализма и распрощался со многими вещами, которые ему мешали. Эффект оказался поразительным: он научился обходиться малым, стал меньше времени тратить на уборку, больше внимания уделять тому, что действительно важно, — и, по его собственному признанию, обрел истинные свободу и счастье. В книге «Прощайте, вещи!» автор делится своим опытом, дает конкретные рекомендации и показывает, как минимализм может не только преобразить вашу квартиру, но и по-настоящему обогатить жизнь. Стать минималистом может каждый, и для этого не нужно все выкидывать, важно понять, что для вас ценно, и избавиться от всего остального.

Светлана Иванова

Кандидат.Новичок.Сотрудник: Комплексная типология метапрограмм в HR

Все люди разные, и это необходимо учитывать при подборе персонала, создании команд и делегировании полномочий. Эксперт в области HR Светлана Иванова разработала свою собственную типологию, которая основывается на ключевых особенностях личности. Разные типажи подходят для разных видов деятельности, этапов жизненного цикла бизнеса и корпоративных культур. Благодаря большому количеству кейсов и практикумов в этой книге вы научитесь быстро определять типаж человека, понимать, кто для какой работы подходит, грамотно выстраивать адаптацию с учетом особенностей того или иного новичка, а также управлять сотрудниками, по максимуму используя их сильные стороны и нейтрализуя слабые, применять наиболее подходящие методы мотивации и формировать более эффективные команды.

Сергей Горбатов, Анджела Лэйн

Обратная связь в бизнесе: Честный диалог с клиентами и сотрудниками

Руководитель, не имеющий честной обратной связи от сотрудников, отрывается от реальности и теряет представление об истинном положении дел. Клиенты, не получая ожидаемой обратной связи, теряют доверие к компании. Четко выстроенная система обратной связи крайне важна для эффективной работы любой организации. Она помогает руководителю качественно выстраивать систему управления, а сотрудникам — максимально раскрывать свой потенциал, повышать производительность и формировать лояльное отношение партнеров и клиентов. Авторы книги предлагают простую, проверенную десятками компаний по всему миру пошаговую систему внедрения честной обратной связи. Благодаря этой системе вы научитесь правильному общению с подчиненными и клиентами, выстроите поведенческие алгоритмы и процессы внутри компании, сделаете работу организации действительно продуктивной, а рабочую атмосферу — здоровой и вдохновляющей.

Лина Риннэ, Сэнди Роджерс, Шон Мун

Истинная лояльность: как взломать код верности клиента

Истинная лояльность клиентов — мечта любой компании. По-настоящему лояльный клиент будет не просто довольным покупателем ваших продуктов: он станет страстным амбассадором и фанатом бренда. О своих впечатлениях довольный клиент искренне и совершенно бесплатно расскажет всем своим друзьям и знакомым. Идеальный сценарий, не правда ли? Как добиться от клиентов лояльности такого уровня? Возможно ли это в принципе? О том, что такое возможно, рассказывают эксперты компании FranklinCovey, более 30 лет сотрудничающей с тысячами организаций по всему миру и помогающей освоить модели действий, формирующих истинную лояльность. Книга научит вас и ваших сотрудников завоевывать сердца клиентов, удивляя и радуя их. С помощью этой книги вы сможете составить простой, но жесткий план изменений внутри компании, используя систему постановки правильных целей и задач. Вы узнаете, как развить у сотрудников эмпатию и ответственность, не привязанные к штрафам, премиям и KPI — для оздоровления атмосферы в коллективе и более эффективной работы каждого члена команды.

Дональд Миллер

Метод StoryBrand: расскажите о своем бренде так, чтобы в него влюбились

Одно из главных слагаемых успеха компании — правильное донесение до партнеров и клиентов информации о себе: миссии, товарах и услугах, конкурентных преимуществах и пр. Зачастую огромные средства тратятся на внушительные и красивые, но совершенно неэффективные рекламные кампании. Автор книги несколько лет назад произвел революцию в маркетинге, предложив использовать для продвижения брендов методику сторителлинга и основы классической драматургии. По методу StoryBrand маркетинговые послания и рекламная кампания строятся, используя принцип создания художественного произведения — эмоционально, интересно, с четким сюжетом, завязкой, кульминацией и развязкой. Клиент в рамках этого метода становится «героем», а компания — «проводником», помогающим решить его проблему.

Грег Уильямс, Пэт Айер

Жесткие переговоры Как противостоять агрессору

Каждый из нас в те или иные моменты жизни подвергался агрессии — со стороны родственников, одноклассников, коллег, босса или клиента. Вы ощущаете давление, унижение, гнев, понимая, что ваш собеседник явно или неявно манипулирует вами. И вот вы чувствуете, что сдаете позиции, что уже уступили требованиям противника и согласились с невыгодным предложением. Книга «Жесткие переговоры» научит вас мастерски противостоять агрессивным противникам в разных ситуациях. Вы найдете рекомендации, которые позволят вам стать более эффективным переговорщиком. Вы узнаете, как быстро распознать тактику оппонента до того, как вступить с ним в переговоры. Научитесь использовать большой арсенал переговорных стратегий, чтобы быть готовым всегда отстоять свою позицию и повернуть ситуацию в свою пользу.

Информация предоставлена издательством «Альпина Паблишер». Купив любую бумажную книгу на сайте, вы автоматически получите ее электронную версию бесплатно.