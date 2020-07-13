Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
70,74
80,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час

Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час
Иллюстрация: krskstate.ru

Правительство Красноярского края ищет подрядчика для чартерных воздушных перевозок чиновников. Их перелеты и сопутствующие услуги оплатят из регионального бюджета.

#НОВОСТИ
Объявление об этом опубликовано на сайте госзакупок. Начальная цена заявлена в 5 млн рублей. Однако это лишь сводная цена полетного часа, суммированная для 14 воздушных судов, которые правительство предполагает использовать для своих нужд.
 
Возить воздухом власти собираются губернатора, членов краевого правительства, госслужащих аппарата кабмина и администрации губернатора, а также участников делегаций совещаний, конференций и других мероприятий, проводимых властями региона.
 
Как следует из описания объекта закупки, дороже всего бюджету обойдутся полеты на ЯК-42 или (эквивалентном самолете) — 544 065 рублей за полетный час.
 
Также предполагается использовать (стоимость указана в рублях за час полета):
  • Ан-24/Ан-26 или эквивалент — 201 305;
  • L-410 или эквивалент — 130 885;
  • Cessna 208B или эквивалент — 106 000;
  • Cessna-Т206Н или эквивалент — 66 000;
  • Pilatus PC-12/47 или эквивалент — 183 000;
  • Ми-8МТВ-1/Ми-8АМТ или эквивалент — 207 650;
  • Ми-8МТВ-1/Ми-8АМТ или эквивалент — 305 500;
  • Ми-8Т или эквивалент — 158 000;
  • Ми-2 или эквивалент — 90 000;
  • Bell-429 или эквивалент — 131 000;
  • Eurocopter-AS350В3 (AS-350) или эквивалент — 122 000;
  • Eurocopter-ЕС120В (ЕС-120) или эквивалент — 95 000;
  • Robinson R44 или эквивалент — 65 000.
В указанную цену входит оплата труда летного состава, топливо, питание, аэропортовые и прочие сборы и т.п.
 
Победитель торгов должен будет до конца 2020 года в течение 24 часов с момента поступления заявки на перелет, предоставить соответствующее воздушное судно. Другие пассажиры на эти рейсы допускаться не будут.
 
Сколько всего планируется полетов в контракте не указано.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в ДивногорскеТелеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске
  • Имущество «Сибирской губернии» снова выставили на торгиИмущество «Сибирской губернии» снова выставили на торги
  • Запрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском краеЗапрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском крае
  • Красноярский край назвали одним из популярнейших мест для отдыха в палаткахКрасноярский край назвали одним из популярнейших мест для отдыха в палатках
  • Росстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штабРосстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штаб
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.