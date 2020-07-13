Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час

Объявление об этом опубликовано на сайте госзакупок. Начальная цена заявлена в 5 млн рублей. Однако это лишь сводная цена полетного часа, суммированная для 14 воздушных судов, которые правительство предполагает использовать для своих нужд.

Возить воздухом власти собираются губернатора, членов краевого правительства, госслужащих аппарата кабмина и администрации губернатора, а также участников делегаций совещаний, конференций и других мероприятий, проводимых властями региона.

Как следует из описания объекта закупки, дороже всего бюджету обойдутся полеты на ЯК-42 или (эквивалентном самолете) — 544 065 рублей за полетный час.

Также предполагается использовать (стоимость указана в рублях за час полета):

Ан-24/Ан-26 или эквивалент — 201 305;

L-410 или эквивалент — 130 885;

Cessna 208B или эквивалент — 106 000;

Cessna-Т206Н или эквивалент — 66 000;

Pilatus PC-12/47 или эквивалент — 183 000;

Ми-8МТВ-1/Ми-8АМТ или эквивалент — 207 650;

Ми-8МТВ-1/Ми-8АМТ или эквивалент — 305 500;

Ми-8Т или эквивалент — 158 000;

Ми-2 или эквивалент — 90 000;

Bell-429 или эквивалент — 131 000;

Eurocopter-AS350В3 (AS-350) или эквивалент — 122 000;

Eurocopter-ЕС120В (ЕС-120) или эквивалент — 95 000;

Robinson R44 или эквивалент — 65 000.

В указанную цену входит оплата труда летного состава, топливо, питание, аэропортовые и прочие сборы и т.п.

Победитель торгов должен будет до конца 2020 года в течение 24 часов с момента поступления заявки на перелет, предоставить соответствующее воздушное судно. Другие пассажиры на эти рейсы допускаться не будут.

Сколько всего планируется полетов в контракте не указано.