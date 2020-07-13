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Запускается новый канал поставок продукции Goldman Group

Запускается новый канал поставок продукции Goldman Group
Иллюстрация: Мясничий

Холдинг начинает сотрудничать с АО "Красноярскнефтепродукт". Однако речь пойдет не о топливе - фокус партнерского соглашения - мясная продукция

КНП - одна из крупнейших сетей автозаправочных станций. Две сотни АЗС базируются в Красноярском крае, республиках Тыва и Хакасия. Компания имеет и собственную сеть магазинов. Это минимаркеты с товарами первой необходимости на заправках, а также супермаркеты, где можно собрать полноценный продуктовый набор и приобрести нужные товары для дома.

Уже на этой неделе во всех партнерских магазинах появятся консервы "Мясничий" и домашние полуфабрикаты производства мясоперерабатывающего завода в Солонцах.

Более 10 видов тушенки: традиционный ГОСТ, каши с отборным мясом и овощами, линейка "Кухни народов мира" и фитнес-меню. Кроме того, здесь можно будет приобрести фирменные паштеты.

Что касается, полуфабрикатов, в настоящее время перечень позиций находится на стадии согласования, однако известно - это будет базовый набор из привычных и любимых блюд - пельмени и вареники с разными начинками, тефтели и котлеты.

Сегодня мясоперерабатывающий завод в Солонцах - прогрессивное предприятие с регулярно растущими производственными объемами. Благодаря грамотно выстроенным процессам и передовому оборудованию, комплекс с легкостью покрывает высокий спрос на качественные мясопродукты.

В месяц завод выпускает более 1,5 млн. банок тушенки. При этом и линия производства полуфабрикатов держит высокий темп, продолжая обеспечивать регионы России проверенным продуктом.

 

 

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