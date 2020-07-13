В Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения

Общественница Ольга Суворова написала о подготовке митинга у себя на странице в соцсетях. Школьники и родители не согласны с проектом образовательной новеллы, которая активно осуждается на федеральном уровне. В случае принятия закнопроекта уже у 2022 году дистанционное образование станет основным в России и будет действовать на постоянной основе, а не только во вр я пандемии.

По мнению организаторов акции, в случае одобрения законопроекта у детей из отдаленных районов Красноярского края не останется шансов на нормальное обучение, ведь во многих населенных пунктах региона качество интернет-связи до сих пор оставляет желать лучшего.

В настоящее время уведомление о проведении митинга ожидает одобрения в Департаменте общественной безопасности. Само мероприятие запланировано на 19:00 23 июля, а местом проведения станет сквер Космонавтов.