Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
70,74
80,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения

В Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения
Иллюстрация: Yandex

Инициатива протеста принадлежит школьникам и их родителям. О готовящемся митинге сообщает общественница.

#НОВОСТИ

Общественница Ольга Суворова написала о подготовке митинга у себя на странице в соцсетях. Школьники и родители не согласны с проектом образовательной новеллы, которая активно осуждается на федеральном уровне. В случае принятия закнопроекта уже у 2022 году дистанционное образование станет основным в России и будет действовать на постоянной основе, а не только во вр я пандемии.    

По мнению организаторов акции, в случае одобрения законопроекта у детей из отдаленных районов Красноярского края не останется шансов на нормальное обучение, ведь во многих населенных пунктах региона качество интернет-связи до сих пор оставляет желать лучшего.

В настоящее время уведомление о проведении митинга ожидает одобрения в Департаменте общественной безопасности. Само мероприятие запланировано на 19:00 23 июля, а местом проведения станет сквер Космонавтов.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в ДивногорскеТелеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске
  • Имущество «Сибирской губернии» снова выставили на торгиИмущество «Сибирской губернии» снова выставили на торги
  • Запрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском краеЗапрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском крае
  • Красноярский край назвали одним из популярнейших мест для отдыха в палаткахКрасноярский край назвали одним из популярнейших мест для отдыха в палатках
  • Росстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штабРосстат насчитал вдвое больше умерших от коронавируса в мае, чем оперативный штаб
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.