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На подсветку Стрелки в Красноярске потратят 5 млн рублей

На подсветку Стрелки в Красноярске потратят 5 млн рублей
Иллюстрация: Kraskompas

На портале госзакупок объявлен конкурс на техническое обслуживание иллюминации на вантовом (Виноградовском) мосту, зданиях БКЗ и музейном центре «Площадь Мира».

#НОВОСТИ

Заказчиком организации подсветки числится МАУ «Центр реализации социальных проектов». Подрядчику необходимо контролировать работу светодинамической системы —проводить осмотры, проверять звуковое и световое оборудование, состояние кабелей, чистить от грязи прожекторы и светильники, контролировать работу серверов и ПО.

Первоначальная стоимость лота — 4,9 млн рублей.

Отмечается, что финансирование иллюминации будет проводиться за счет внебюджетных благотворительных источников.

Подрядчика  определят 22 июля.

 

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