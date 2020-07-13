На подсветку Стрелки в Красноярске потратят 5 млн рублей
На портале госзакупок объявлен конкурс на техническое обслуживание иллюминации на вантовом (Виноградовском) мосту, зданиях БКЗ и музейном центре «Площадь Мира».
Заказчиком организации подсветки числится МАУ «Центр реализации социальных проектов». Подрядчику необходимо контролировать работу светодинамической системы —проводить осмотры, проверять звуковое и световое оборудование, состояние кабелей, чистить от грязи прожекторы и светильники, контролировать работу серверов и ПО.
Первоначальная стоимость лота — 4,9 млн рублей.
Отмечается, что финансирование иллюминации будет проводиться за счет внебюджетных благотворительных источников.
Подрядчика определят 22 июля.