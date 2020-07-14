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Красноярцы активно интересуются бассейнами – хотя бы домашними

Красноярцы активно интересуются бассейнами – хотя бы домашними
Автор фото: silvrwood. Иллюстрация: pixabay.com

Аналитики интернет-аукциона AU.ru изучили поисковые запросы красноярцев, и обнаружили стабильно-высокий спрос на бассейны: каркасные, надувные или стационарные, которые можно установить на даче.

#НОВОСТИ

Выросли поисковые запросы, касающиеся капитальных бассейнов, поясняет пресс-служба аукциона. Также люди по-прежнему активно ищут дачу для покупки или хотя бы в аренду (+86% к аналогичному периоду прошлого года).

Для тех, кто проводит лето в городе, обязательным приобретением становится велосипед или электросамокат. Если в прошлые сезоны наблюдался рост разных видов современного мини-транспорта типа гироскутеров и различных бордов, то в этом году однозначно победили электросамокаты (+63% к прошлому году) и не теряющие популярность велосипеды (17% к прошлому году).

Среди тех, кто все-таки решил провести лето не в городе и не на даче, фиксируется повышенный спрос на палатки, причем наибольшей популярностью пользуются 4-х местные палатки, а также люди ищут палатку-душ, палатку-баню и палатку-туалет. 

Более того, в этом году раньше начался сезон клубники, число запросов выросло на 28% (по сравнению с прошлым годом), и малины (+58% в прошлому году).

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