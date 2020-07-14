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Режим самоизоляции в Северо-Енисейском районе Красноярского края сняли

Режим самоизоляции в Северо-Енисейском районе Красноярского края сняли
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Красноярского края подписал несколько указов, связанных с режимом самоизоляции. Они касаются вахтовиков, ограничений в районах и правил оформления больничных для заразившихся COVID-19.

#НОВОСТИ
Документы опубликованы на портале правительства Красноярского края. Первый из них с сегодняшнего дня отменяет все карантинные ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Северо-Енисейском районе. Основанием для этого стало согласование Роспотребнадзора.
 
Второй указ обязывает работодателей лабораторно обследовать своих вахтовиков на коронавирусную инфекцию за двое суток до выезда к месту работы.
 
Третий указ расширяет временные рамки оформления электронных больничных работающим пенсионерам (от 65 лет), которые находились на карантине из-за пандемии. Раньше сделать это можно было лишь для периодов с 15 по 28 июня и с 29 июня по 12 июля 2020 года, а теперь к ним добавили временные интервалы 13-26 июля и с 27 июля по 9 августа 2020 года.
 
Напомним, что вместе с Северо-Енисейским районов сегодня самоизоляция отменена в 11 районах края.
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