Аграриям Красноярского края облегчат доступ к информации о мерах господдержки
Предприниматели-аграрии могут получить консультации по всем мерам государственной поддержки АПК в Красноярском крае в правобережном центре «Мой бизнес» на Матросова, 2.
Соглашение о сотрудничестве в части содействия сельхозпроизводителям края из числа субъектов малого и среднего бизнеса, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подписали генеральный директор краевого Агентства развития бизнеса Александр Граматунов и директор информационно-консультационного центра «Енисей» Сергей Матяш.
С 14 июля представитель ИКЦ «Енисей» будет работать и на территории центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Теперь здесь можно получить консультации по вопросам:
- получения мер государственной поддержки аграрно-промышленного комплекса края;
- организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц;
- подготовки документов для получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования;
- разработки типовой документации для СПоК.
А также:
- подать заявку на написание проектов развития (бизнес-планов), финансово-экономических обоснований к проектам развития для участия в конкурсных отборах на получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования;
- подать заявку на сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку, в том числе в части формирования необходимого пакета отчётных документов, анализа развития хозяйств;
- получить консультацию по предоставлению гранта «Агростартап» и гранта «Семейная животноводческая ферма».
Дополнительную информацию можно получить по телефону (391) 265-44-32 доб.214, электронной почте ikc.yenisei@mail.ru, Дубровный Николай Андреевич, консультант ИКЦ «Енисей».
Напомним, что на сегодняшний день в правобережном центре «Мой бизнес» предприниматели Красноярского края могут получить более 100 государственных и муниципальных услуг и все услуги, связанные с федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, самозанятых, а также воспользоваться коворкингом, переговорными комнатами и конференц-залом.