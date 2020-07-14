Аграриям Красноярского края облегчат доступ к информации о мерах господдержки

Соглашение о сотрудничестве в части содействия сельхозпроизводителям края из числа субъектов малого и среднего бизнеса, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подписали генеральный директор краевого Агентства развития бизнеса Александр Граматунов и директор информационно-консультационного центра «Енисей» Сергей Матяш.

С 14 июля представитель ИКЦ «Енисей» будет работать и на территории центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Теперь здесь можно получить консультации по вопросам:

получения мер государственной поддержки аграрно-промышленного комплекса края;

организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц;

подготовки документов для получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования;

разработки типовой документации для СПоК.

А также:

подать заявку на написание проектов развития (бизнес-планов), финансово-экономических обоснований к проектам развития для участия в конкурсных отборах на получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования;

подать заявку на сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку, в том числе в части формирования необходимого пакета отчётных документов, анализа развития хозяйств;

получить консультацию по предоставлению гранта «Агростартап» и гранта «Семейная животноводческая ферма».

Дополнительную информацию можно получить по телефону (391) 265-44-32 доб.214, электронной почте ikc.yenisei@mail.ru, Дубровный Николай Андреевич, консультант ИКЦ «Енисей».

Напомним, что на сегодняшний день в правобережном центре «Мой бизнес» предприниматели Красноярского края могут получить более 100 государственных и муниципальных услуг и все услуги, связанные с федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, самозанятых, а также воспользоваться коворкингом, переговорными комнатами и конференц-залом.