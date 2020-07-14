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Аграриям Красноярского края облегчат доступ к информации о мерах господдержки

Аграриям Красноярского края облегчат доступ к информации о мерах господдержки
Иллюстрация: мойбизнес.рф

Предприниматели-аграрии могут получить консультации по всем мерам государственной поддержки АПК в Красноярском крае в правобережном центре «Мой бизнес» на Матросова, 2.

Соглашение о сотрудничестве в части содействия сельхозпроизводителям края из числа субъектов малого и среднего бизнеса, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подписали генеральный директор краевого Агентства развития бизнеса Александр Граматунов и директор информационно-консультационного центра «Енисей» Сергей Матяш.
 
С 14 июля представитель ИКЦ «Енисей» будет работать и на территории центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Теперь здесь можно получить консультации по вопросам:
  • получения мер государственной поддержки аграрно-промышленного комплекса края;
  • организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц;
  • подготовки документов для получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования;
  • разработки типовой документации для СПоК.
А также:
  • подать заявку на написание проектов развития (бизнес-планов), финансово-экономических обоснований к проектам развития для участия в конкурсных отборах на получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования;
  • подать заявку на сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку, в том числе в части формирования необходимого пакета отчётных документов, анализа развития хозяйств;
  • получить консультацию по предоставлению гранта «Агростартап» и гранта «Семейная животноводческая ферма». 
Дополнительную информацию можно получить по телефону (391) 265-44-32 доб.214, электронной почте ikc.yenisei@mail.ru, Дубровный Николай Андреевич, консультант ИКЦ «Енисей». 
 
Напомним, что на сегодняшний день в правобережном центре «Мой бизнес» предприниматели Красноярского края могут получить более 100 государственных и муниципальных услуг и все услуги, связанные с федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, самозанятых, а также воспользоваться коворкингом, переговорными комнатами и конференц-залом.
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