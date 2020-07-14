Сергей Дяченко, «Норникель»: Мы ищем наиболее эффективные технологии очистки
«Норникель» готов нести ответственность за последствия аварии аварии на ТЭЦ-3, однако настаивает на корректной оценке ущерба, говорит первый вице-президент – операционный директор Сергей Дяченко.
Что сейчас происходит в Норильске, на какой стадии работы по ликвидации разлива топлива?
- Мы находимся на завершающей части активной фазы, на данный момент собрано более 90 % нефтепродуктов во всех видах, и в мягких нефтетанках с акватории реки, и с помощью сорбирующих бонов. Сейчас на реке установлено более 15 километров ограждающих защитных бонов, фактически идет работа уже по сбору тонких пленок, которые при изменении водного режима высачиваются с береговой линии. Продолжаются активные действия на самой площадке с аварийной емкостью и перед площадкой, убрано уже около 188 тысяч тонн грунта с различной степенью загрязненности. Отмечу, что грунт, который мы собираем, - это не плодородные пахотные земли, а техногенный грунт, то, что было оставлено до 1996 года «в наследие» после стройки: скальник, строительный мусор, частично металлолом.
Можно сказать, сейчас мы выполнили историческую миссию – очистили территорию, вывезли загрязненный грунт в амбары, где он не подвержен влиянию атмосферных осадков. Дальше будем заниматься вопросами тщательной и эффективной очистки и дальнейшей утилизации вместе с научным сообществом.
Какие варианты очистки вам предлагают?
- Что касается водно-топливной смеси, работаем с двумя компаниями – «Политехник» и «Нефтетанк», они любезно предоставили нам свою технологию откачивания по мягкому трубоводу, собираем водно-топливную смесь на площадке для дальнейшей переработки. Сегодня ведется поиск технологий сепарации, у нас в активной фазе переговоры с норвежскими коллегами, которые нашли два сепаратора, один большой емкости мощностью 240 кубов в час, нам этого хватает для выполнения задачи в сроки, которые мы намечали. Второй меньше, мощностью 48 кубов в час, он будет выполнять более тонкую очистку подтоварной воды.
Воду, очищенную до необходимых концентраций, мы, скорее всего, будем использовать как технологическую для операций на фабрике. Возможно, что и топливо мы сможем отсепарировать до такой стадии, что можно будет еще раз использовать его для собственных нужд.
Ведутся работы по проекту рекультивации, заключен договор с компанией «Икатерра», она делает картирование загрязненных территорий, отбирает пробы, определяет степень вреда и вместе с межведомственной комиссией определяет методы работы с загрязненными продуктами. Мы надеемся получить эффективное решение по очистке грунта – 188 тысяч тонн это немаленький объем, многие компании приезжают сюда с благими намерениями, потом видят грунт, его состав, и у них отпадает желание дальше работать. Поэтому нам придется эту задачку решать как пионерам вместе с теми кто предложит наиболее эффективную технологию.
Дальше, как только будет готов проект рекультивации, компания будет активно заниматься отмывкой берегов, применяя очень щадящие добавки, чтобы купировать воздействие загрязняющего продукта на акваторию. В зиму мы выставим заграждающие боны и с наступлением следующего теплого сезона собираемся возобновить установку сорбирующих бонов, чтобы всё, что высочилось в период активного снеготаяния, было собрано.
Должен сказать и о мероприятиях по мониторингу. Создана межведомственная комиссия под председательством господина Амирханова, заместителя министра природных ресурсов, она должна прийти с консолидированным планом дальнейшего мониторинга экосистемы. Мы не раз говорили и подтверждаем, что будем выполнять все необходимые мероприятия и по мониторингу, и по работе с остаточными явлениями нашей аварии.
В какие сроки вы планируете приступить к сепарации водно-топливной смеси?
- По нашей договоренности монтаж трубопровода и насосов будет завершен до 24 июля, мы надеемся, что в этот же срок у нас на площадке появятся сепараторы, и мы начнем откачку. Максимум до 9 сентября мы должны завершить перекачку и находиться в активной фазе сепарации.
Детали
Росприроднадзор оценил ущерб экосистеме Таймыра в 148 миллиардов рублей, компания заявила, что не согласна с этой оценкой. Вы используете какую-то другую методику расчета?
- Методика оценки у нас общая, это официальная формула, в которую входят определенные компоненты: объем нефтепродуктов, который попал в водные объекты, и несколько коэффициентов, один из которых – коэффициент за непринятие мер компанией по своевременной ликвидации последствий. Росприроднадзор в своей оценке применяет коэффициент «пять», это когда не принимаются никакие действия более 500 часов. С нашей точки зрения это не так. К ликвидации последствий мы приступили сразу же после пожара, который произошел в результате утечки 29 мая. Мы видим предмет обсуждения с Росприроднадзором, какой момент в цепи событий брать за отправную точку. В оценке написано: «с момента завершения слива», слив у нас произошел практически моментально, за 25-40 минут максимум. После тушения пожара 29 мая компания приступила к откачке дизельного топлива и сбору его с поверхности почвы. Тогда же были начаты работы по вывозу грунта с наиболее загрязненных участков. Вторая дата – это когда нашей газоспасательной службой были установлены боны, это 31 мая. Дальше, 1 июня, на площадке появилась служба морспас, установила дополнительные ограждения. Следующая дата – когда был объявлен режим ЧС федерального уровня, и в Норильск прибыла группировка МЧС. Даже если мы возьмем за точку отсчета именно эту дату, что не совсем справедливо, и тогда максимальный коэффициент будет не больше двух балов.
Что касается объемов, которые попали в водную среду. На сегодняшний день мы располагаем потдтвержденными официальными цифрами вместе с МЧС и лабораторией ЦЛАТИ, подведомственной Росприроднадзору. Методом прямого замера того, что мы собрали в активной фазе работ по ликвидации аварии, установлено, что в вылилось 11 с лишним тысяч тонн топлива. Те пленки, которые сейчас высачиваются, в день дают нам от пяти до 30 кубов в сутки максимум, это остаточные явления, которые не могут глобально повлиять на оценку.
На второй-третий день после аварии мы заявляли о разливе 15600 тонн топлива, эта оценка была дана после облета территории, что называется, «на глазок», по площади разлива. При этом толщина пленки и ее площадь везде разная, расчет был очень приблизительный.
Теперь нам хотелось бы завершить работы по грунту, собрать все пробы, оценить, сколько топлива было собрано в виде сорбента, подбить всю математику и взвешенно подойти к оценке.
«Норникель» готов и уже финансирует все мероприятия по восстановлению экосистемы, мы считаем, что средства должны пойти именно на активную фазу этой работы. Мы готовы нести ответственность, но хотим отвечать за то, что сделали.