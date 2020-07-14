Сергей Дяченко, «Норникель»: Мы ищем наиболее эффективные технологии очистки

Что сейчас происходит в Норильске, на какой стадии работы по ликвидации разлива топлива?

- Мы находимся на завершающей части активной фазы, на данный момент собрано более 90 % нефтепродуктов во всех видах, и в мягких нефтетанках с акватории реки, и с помощью сорбирующих бонов. Сейчас на реке установлено более 15 километров ограждающих защитных бонов, фактически идет работа уже по сбору тонких пленок, которые при изменении водного режима высачиваются с береговой линии. Продолжаются активные действия на самой площадке с аварийной емкостью и перед площадкой, убрано уже около 188 тысяч тонн грунта с различной степенью загрязненности. Отмечу, что грунт, который мы собираем, - это не плодородные пахотные земли, а техногенный грунт, то, что было оставлено до 1996 года «в наследие» после стройки: скальник, строительный мусор, частично металлолом.

Можно сказать, сейчас мы выполнили историческую миссию – очистили территорию, вывезли загрязненный грунт в амбары, где он не подвержен влиянию атмосферных осадков. Дальше будем заниматься вопросами тщательной и эффективной очистки и дальнейшей утилизации вместе с научным сообществом.

Какие варианты очистки вам предлагают?

- Что касается водно-топливной смеси, работаем с двумя компаниями – «Политехник» и «Нефтетанк», они любезно предоставили нам свою технологию откачивания по мягкому трубоводу, собираем водно-топливную смесь на площадке для дальнейшей переработки. Сегодня ведется поиск технологий сепарации, у нас в активной фазе переговоры с норвежскими коллегами, которые нашли два сепаратора, один большой емкости мощностью 240 кубов в час, нам этого хватает для выполнения задачи в сроки, которые мы намечали. Второй меньше, мощностью 48 кубов в час, он будет выполнять более тонкую очистку подтоварной воды.

Воду, очищенную до необходимых концентраций, мы, скорее всего, будем использовать как технологическую для операций на фабрике. Возможно, что и топливо мы сможем отсепарировать до такой стадии, что можно будет еще раз использовать его для собственных нужд.

Ведутся работы по проекту рекультивации, заключен договор с компанией «Икатерра», она делает картирование загрязненных территорий, отбирает пробы, определяет степень вреда и вместе с межведомственной комиссией определяет методы работы с загрязненными продуктами. Мы надеемся получить эффективное решение по очистке грунта – 188 тысяч тонн это немаленький объем, многие компании приезжают сюда с благими намерениями, потом видят грунт, его состав, и у них отпадает желание дальше работать. Поэтому нам придется эту задачку решать как пионерам вместе с теми кто предложит наиболее эффективную технологию.

Дальше, как только будет готов проект рекультивации, компания будет активно заниматься отмывкой берегов, применяя очень щадящие добавки, чтобы купировать воздействие загрязняющего продукта на акваторию. В зиму мы выставим заграждающие боны и с наступлением следующего теплого сезона собираемся возобновить установку сорбирующих бонов, чтобы всё, что высочилось в период активного снеготаяния, было собрано.

Должен сказать и о мероприятиях по мониторингу. Создана межведомственная комиссия под председательством господина Амирханова, заместителя министра природных ресурсов, она должна прийти с консолидированным планом дальнейшего мониторинга экосистемы. Мы не раз говорили и подтверждаем, что будем выполнять все необходимые мероприятия и по мониторингу, и по работе с остаточными явлениями нашей аварии.

В какие сроки вы планируете приступить к сепарации водно-топливной смеси?

- По нашей договоренности монтаж трубопровода и насосов будет завершен до 24 июля, мы надеемся, что в этот же срок у нас на площадке появятся сепараторы, и мы начнем откачку. Максимум до 9 сентября мы должны завершить перекачку и находиться в активной фазе сепарации.

Детали Международное агентство MSCI ESG Research обновило рейтинг экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) «Норникеля» после недавней аварии. В результате пересмотра общий балл компании понижен с 3,5 до 2 из 10 возможных (максимальный балл, равный 10, считается высоким). Тем не менее, агентство подтвердило рейтинг на уровне B. Таким образом «Норникель» все еще имеет инвестиционный статус для большинства фондов, которые специализируются на компаниях, внедряющих принципы ESG, и отслеживают изменения в MSCI ESG Index.

Росприроднадзор оценил ущерб экосистеме Таймыра в 148 миллиардов рублей, компания заявила, что не согласна с этой оценкой. Вы используете какую-то другую методику расчета?

- Методика оценки у нас общая, это официальная формула, в которую входят определенные компоненты: объем нефтепродуктов, который попал в водные объекты, и несколько коэффициентов, один из которых – коэффициент за непринятие мер компанией по своевременной ликвидации последствий. Росприроднадзор в своей оценке применяет коэффициент «пять», это когда не принимаются никакие действия более 500 часов. С нашей точки зрения это не так. К ликвидации последствий мы приступили сразу же после пожара, который произошел в результате утечки 29 мая. Мы видим предмет обсуждения с Росприроднадзором, какой момент в цепи событий брать за отправную точку. В оценке написано: «с момента завершения слива», слив у нас произошел практически моментально, за 25-40 минут максимум. После тушения пожара 29 мая компания приступила к откачке дизельного топлива и сбору его с поверхности почвы. Тогда же были начаты работы по вывозу грунта с наиболее загрязненных участков. Вторая дата – это когда нашей газоспасательной службой были установлены боны, это 31 мая. Дальше, 1 июня, на площадке появилась служба морспас, установила дополнительные ограждения. Следующая дата – когда был объявлен режим ЧС федерального уровня, и в Норильск прибыла группировка МЧС. Даже если мы возьмем за точку отсчета именно эту дату, что не совсем справедливо, и тогда максимальный коэффициент будет не больше двух балов.

Что касается объемов, которые попали в водную среду. На сегодняшний день мы располагаем потдтвержденными официальными цифрами вместе с МЧС и лабораторией ЦЛАТИ, подведомственной Росприроднадзору. Методом прямого замера того, что мы собрали в активной фазе работ по ликвидации аварии, установлено, что в вылилось 11 с лишним тысяч тонн топлива. Те пленки, которые сейчас высачиваются, в день дают нам от пяти до 30 кубов в сутки максимум, это остаточные явления, которые не могут глобально повлиять на оценку.

На второй-третий день после аварии мы заявляли о разливе 15600 тонн топлива, эта оценка была дана после облета территории, что называется, «на глазок», по площади разлива. При этом толщина пленки и ее площадь везде разная, расчет был очень приблизительный.

Теперь нам хотелось бы завершить работы по грунту, собрать все пробы, оценить, сколько топлива было собрано в виде сорбента, подбить всю математику и взвешенно подойти к оценке.

«Норникель» готов и уже финансирует все мероприятия по восстановлению экосистемы, мы считаем, что средства должны пойти именно на активную фазу этой работы. Мы готовы нести ответственность, но хотим отвечать за то, что сделали.