Тува осталась без своего Народного банка

Как говорится в сообщении Банка России, «Народный банк Тувы» «нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей, (…) занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры».

По данным ЦБ, 40% кредитного портфеля банка были представлены безнадежной задолженностью, более 80% активов составляли объекты недвижимости, на протяжении последних пяти лет банк был убыточным.

Выплаты вкладчикам будут производиться через Агентство по страхованию вкладов.

Народный банк Тувы был зарегистрирован 28 декабря 1990 года, по состоянию на 25 июня 2020 года уставный капитал составлял 93 301 500,00 руб.

Основной акционер банка - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва ему принадлежит 70,16 % акций, еще 9,96 % числились за АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» - дочкой Минземимущества, которая находится в стадии ликвидации. 0,04 % акций принадлежат ликвидатору АО «АИЖК РТ» Александру Хертек. Держатель 7,88 % - ООО «Суугу» 7,88% в лице директора и собственника Валерия Ховалыг. 10,20 % принадлежат ООО, зарегистрированному в Курске, и его основному владельцу Виталию Левину. Еще 1,76 % числятся за неназванными миноритарными акционерами.