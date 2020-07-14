Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
71,12
80,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Тува осталась без своего Народного банка

Тува осталась без своего Народного банка
Иллюстрация: ТуваМЕдиаГрупп

Центробанк приказом от 14 июля отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы», он занимал 416 место по величие активов в банковской системе РФ, уточняет ТАСС.

#НОВОСТИ

Как говорится в сообщении Банка России, «Народный банк Тувы» «нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей, (…) занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры».

По данным ЦБ, 40% кредитного портфеля банка были представлены безнадежной задолженностью, более 80% активов составляли объекты недвижимости, на протяжении последних пяти лет банк был убыточным.

Выплаты вкладчикам будут производиться через Агентство по страхованию вкладов.

Народный банк Тувы был зарегистрирован 28 декабря 1990 года, по состоянию на 25 июня 2020 года уставный капитал составлял 93 301 500,00 руб.

Основной акционер банка - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва ему принадлежит 70,16 % акций, еще 9,96 % числились за АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» - дочкой Минземимущества, которая находится в стадии ликвидации. 0,04 % акций принадлежат ликвидатору АО «АИЖК РТ» Александру Хертек. Держатель 7,88 % - ООО «Суугу» 7,88% в лице директора и собственника Валерия Ховалыг. 10,20 % принадлежат ООО, зарегистрированному в Курске, и его основному владельцу Виталию Левину. Еще 1,76 % числятся за неназванными миноритарными акционерами.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в ДивногорскеТелеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске
  • В Красноярске готовится митинг против дистанционного обученияВ Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения
  • Имущество «Сибирской губернии» снова выставили на торгиИмущество «Сибирской губернии» снова выставили на торги
  • Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный часКрасноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час
  • В Хакасии разрешили работать турбазам и паркам аттракционовВ Хакасии разрешили работать турбазам и паркам аттракционов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.