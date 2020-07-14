FDA выдало разрешение на продажу IQOS

Управление пришло к выводу о том, что выдача IQOS резолюции о сниженном воздействии соответствует интересам улучшения общественного здоровья.

Решение, принятое FDA, подтверждает, что IQOS — это продукт, который отличается от традиционных табачных изделий и представляет собой альтернативу для совершеннолетних потребителей, которые в противном случае продолжили бы курить, — сообщает Philip Morris International.

IQOS — это первая и единственная система нагревания табака, которая получила от FDA разрешение как продукт с пониженным воздействием (exposure modification order).

Решение FDA позволяет производителю продавать IQOS в США с указанием следующей информации:

При использовании системы IQOS табак нагревается, а не горит.

В результате этого образование вредных и потенциально вредных веществ существенно снижено.

Научные исследования показали, что полный переход от курения сигарет к использованию системы IQOS значительно снижает воздействие вредных и потенциально вредных веществ на организм человека.

FDA пришло к выводу, что имеющиеся научные данные свидетельствуют, что IQOS, как ожидается, положительно повлияет на здоровье населения в целом, включая как курильщиков, так и лиц, которые не употребляют табачные изделия.

Решение FDA является важным примером того, как правительства и организации общественного здравоохранения могут регулировать оборот продуктов, которые представляют собой альтернативу курению, отделяя их от сигарет, в целях защиты и улучшения общественного здоровья.

Решение было принято по результатам рассмотрения обширного научного досье, которое компания представила FDA в декабре 2016 года в рамках заявки на получение статуса продукта с модифицированным риском (MRTPA).

«Данное решение позволяет проинформировать этих совершеннолетних курильщиков о том, что полный переход на IQOS является лучшим выбором, чем продолжение курения. FDA установило, что научные исследования доказывают снижение воздействия вредных и потенциально вредных веществ при полном переходе с обычных сигарет на IQOS», — отметил Андре Калантзопулос, главный исполнительный директор Philip Morris International, комментируя заявление FDA.

По оценкам PMI, 10,6 млн совершеннолетних курильщиков во всем мире полностью переключились с курения сигарет на использование IQOS (по состоянию на 31 марта 2020 года).