«Преобразить её полностью»: определен подрядчик благоустройства территории на Красрабе
В Красноярске подвели итоги торгов на благоустройство участка пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от ул. Чайковского до сквера у ДК 1 Мая.
Победителем определен ООО «МонтажСпецСтрой», вторым участником аукциона было ДРСП «Левобережное».
Начальная стоимость контракта составляла 33,6 млн рублей. Победитель аукциона снизил эту цену до 31,25 млн.
Глава города Сергей Еремин назвал участок — будущим правобережным променадом и аналогом пешеходной части центра Красноярска.
Ранее на данном участке проспекта хаотично размещались объекты торговли, в том числе рынок, ларьки и павильоны непрезентабельного вида. После сноса на территории сохранились разрозненные остатки былого благоустройства разных лет, поэтому решено преобразить её полностью», — сообщили в мэрии.
После проведения работ появятся:
- дорожки из разноформатной брусчатки;
- крупномерные деревья и цветущие кустарники;
- новая, современная уличная мебель;
- современные уличные и парковые фонари, а также элементы подсветки.