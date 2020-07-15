В «Планете» открылся магазин популярной российской марки одежды

По состоянию на декабрь 2019 года у марки было открыто 22 магазина в России, запущена линия мужской одежды, появился офис-шоурум-тренинговый центр на Трехгорной мануфактуре в Москве, объем продаж оценивался в 2,7 миллиарда рублей в год.

Как рассказали DK.ru в администрации «Планеты», открытие магазина планировалось еще до пандемии и должно было состояться 1 апреля, но в связи с введением ограничительных мер его перенесли на «после коронавируса». Площадь магазина 115 квадратных метров, управляется торговая точка непосредственно головной компанией, сейчас она работает в режиме выдачи заказов, сделанных на сайте.

Исполнительный директор ТРЦ «Планета» Денис Попов пояснил также, для арендаторов на период пандемии действуют особые условия по аренде помещений.