В «Планете» открылся магазин популярной российской марки одежды
12storeez – это одежный бренд родом из Екатеринбурга, марка принадлежит сестрам-близнецам Марине и Ирине Голомаздиным и мужу Ирины Ивану Хохлову. Бренд появился в 2014 году как Instagram-проект.
По состоянию на декабрь 2019 года у марки было открыто 22 магазина в России, запущена линия мужской одежды, появился офис-шоурум-тренинговый центр на Трехгорной мануфактуре в Москве, объем продаж оценивался в 2,7 миллиарда рублей в год.
Как рассказали DK.ru в администрации «Планеты», открытие магазина планировалось еще до пандемии и должно было состояться 1 апреля, но в связи с введением ограничительных мер его перенесли на «после коронавируса». Площадь магазина 115 квадратных метров, управляется торговая точка непосредственно головной компанией, сейчас она работает в режиме выдачи заказов, сделанных на сайте.
Исполнительный директор ТРЦ «Планета» Денис Попов пояснил также, для арендаторов на период пандемии действуют особые условия по аренде помещений.
Большинство арендаторов ТРЦ «Планета» после введения ограничений на работу в связи с пандемией получили скидки по аренде в размере около 75% в месяц от ранее действовавших ставок, а также отсрочки по платежам. Эти меры в совокупности значительно превышают минимальные требования к предоставлению отсрочки, установленные нормативно-правовыми актами», - сообщил он.