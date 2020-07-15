Ликвидация дизтоплива стала импульсом создания экостандартов поведения человека в Арктике

К этому выводу пришли участники круглого стола, организованного комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

По словам старшего вице-президента по устойчивому развитию «Норникеля» Андрея Бугрова, «пиковый» период в ликвидации последствий аварий пройден.

На сегодня основной̆ объем разлитого топлива собран — это более 90%. Риск проникновения топливного следа в Карское море в настоящее время отсутствует», — отметил Андрей Бугров.

Топ-менеджер компании представил участникам круглого стола результаты замеров уровня загрязнения в озере Пясино, сделанных специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования). По данным на 26 июня 2020 г., уровень загрязнения не превышал 1 ПДК.

Особое внимание участников круглого стола вызвала программа рекультивации и восстановления, разработанная «Норникелем», а также создание эффективной системы мониторинга вечной мерзлоты с передовыми методами диагностики.

Решение этой задачи требует тесного взаимодействия компании, органов власти, ученого сообщества и общественных организаций. Для нас очень важно объективное общественное мнение, основанное на опыте и знаниях», — подчеркнул г-н Бугров.

Участники обсуждения пришли к выводу, что инцидент в Норильске стал уникальным опытом, который позволил переоценить существующее положение дел в природоохранной деятельности в целом и в Арктике в частности.

Нам важно не только восстановить ущерб, нанесенный окружающей среде, но и смотреть вперед: учитывать острые вызовы в сфере изменения климата, которые мы наблюдаем своими глазами. Россия может получить уникальный опыт в ликвидации и восстановлении, который можно обсудить и выработать единую экологическую повестку поведения человека в Арктике», — сказал директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Стариков.

Председатель организации «Зеленый патруль», член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин предложил рассмотреть опыт ликвидации последствий аварии в Норильске на Арктическом совете, где в 2021-2023 годах председательствует Россия.

Так как мы будем председательствовать в Арктическом совете, то, я считаю, что из аварии в «Норникеле» можно сделать хорошие выводы. И тогда мы зайдем на руководство советом с тем, что у нас есть опыт локализации, с работой над ошибками как примером для других стран»,— подчеркнул г-н Нагибин.

Важность совместного решения задач подчеркнула руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.