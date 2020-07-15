Красноярские предприниматели презентовали свою продукцию белорусским ритейлерам

Организатор бизнес-миссии в режиме онлайн – Центр поддержки экспорта Красноярского края.

Деловая встреча прошла с участием руководителя Торгового представительства РФ в Республике Беларусь Юрия Золотарёва, руководителя представительства Российского экспортного центра в Республике Беларусь Виктора Доронкевича, директора Могилёвского агентства регионального развития Евгения Якимова и представителей 4-х торговых сетей Белоруссии: «Евроопт», «Соседи», «Перекрёсток», «Квартал вкуса».

Красноярский край представляли заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Александр Черников, руководитель Центра поддержки экспорта Ольга Тимошенко, президент Центрально-Сибирской ТПП Рафаэль Шагеев. Свою продукцию белорусской стороне презентовали 9 красноярских компаний-производителей: «Мельник» (производство муки и круп), «Проростки» (производство сухих завтраков), «Сибирь без границ» (производство мёда, варенья, чая), «ТД Мясничий» (производство мясных консервов), «Малтат» (рыбное производство), «Медовая компания» (производство продуктов на основе мёда), «Всё своё» (производство продуктов из дикоросов), «Основа» (производство кондитерских изделий), «Ювел» (производство одноразовых столовых приборов из дерева).

По словам Александра Черникова, заместителя генерального директора Агентства развития бизнеса Красноярского края, вся представленная продукция достойна экспорта, а у агентства есть хороший опыт в сотрудничестве с Белоруссией в части продвижения товаров местных компаний.

По итогам прошлого года нашими предпринимателями при содействии Центра поддержки экспорта было заключено 8 контрактов на поставку товаров в Белоруссию на общую сумму $ 920 тыс., – прокомментировал Александр Черников. – Данные экспортные контракты – результат участия компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, своевременной сертификации продукции».

То, что представленная красноярскими предпринимателями продукция потенциально интересная для покупателей в Белоруссии, отметил и руководитель Торгового представительства РФ в Республике Юрий Золотарёв.

Белоруссия – уникальная площадка для российских экспортёров, для начала экспортной деятельности, – рассказал Юрий Золотарёв. – У предпринимателей не возникнет проблем с языком, с ментальностью. Рынок Белоруссии стабилен и предсказуем. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку российским производителям в части представления и тиражирования продукции, взаимодействия с торговыми сетями».

Поддержку предпринимателям, заинтересованным в сотрудничестве с Белоруссией, также готов оказать Российский экспортный центр.

Наша задача определить насколько продукция интересна рынку, соответствует ли соотношение: цена – качество, – рассказал Виктор Доронкевич, руководитель представительства Российского экспортного центра в Республике Беларусь. – Мы консультируем по вопросам сертификации, по требованиям местного законодательства и национального стандарта, сопровождаем переговоры».

Состоявшаяся бизнес-миссия – это первый шаг на пути возможного сотрудничества. В ближайшее время презентации продукции красноярских компаний, необходимые сопроводительные документы и, по запросу, образцы продукции будут направлены Центром поддержки экспорта в Белоруссию для дальнейшей работы на месте.

А рекомендации по ведению бизнеса в Белоруссии

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