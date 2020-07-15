«Бизнес-пикник» отменяется, но журнал возвращается в рестораны

К сожалению, проведение массовых мероприятий на воздухе до сих пор запрещено, и пока нет даже приблизительной даты «зеленого света». Конечно, мы могли бы собраться тихо, не афишируя, устроить «тайную вечерю», но это не наш путь — нарушать, прятаться, бегать между струйками и подводить тем самым под риски друзей и партнеров.

В то же время есть и хорошие новости. Журнал «Деловой квартал» возвращается в кафе и рестораны — начинаем распространяться на летних верандах там, где они открылись. Во всю готовится июльский кросс-консалтинг «Ведьмаки и джедаи: время уникальных предпринимателей». Онлайн по-прежнему рулит, и мы стараемся сделать наши видеопроекты более зрелищными, насыщенными и полезными.