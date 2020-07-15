Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.07
70,79
80,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Бизнес-пикник» отменяется, но журнал возвращается в рестораны

«Бизнес-пикник» отменяется, но журнал возвращается в рестораны
Иллюстрация: коллаж ДК

Мы долго надеялись, что сумеем провести летнее офлайновое событие для аудитории издания. Но человек предполагает, а Роспотребнадзор располагает.

#НОВОСТИ
К сожалению, проведение массовых мероприятий на воздухе до сих пор запрещено, и пока нет даже приблизительной даты «зеленого света». Конечно, мы могли бы собраться тихо, не афишируя, устроить «тайную вечерю», но это не наш путь — нарушать, прятаться, бегать между струйками и подводить тем самым под риски друзей и партнеров.
 
В то же время есть и хорошие новости. Журнал «Деловой квартал» возвращается в кафе и рестораны — начинаем распространяться на летних верандах там, где они открылись. Во всю готовится июльский кросс-консалтинг «Ведьмаки и джедаи: время уникальных предпринимателей». Онлайн по-прежнему рулит, и мы стараемся сделать наши видеопроекты более зрелищными, насыщенными и полезными.
 
 
 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске готовится митинг против дистанционного обученияВ Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения
  • Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный часКрасноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час
  • Бар «Нет проблем» снова откроется в КрасноярскеБар «Нет проблем» снова откроется в Красноярске
  • Часть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратноЧасть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратно
  • Режим самоизоляции в Северо-Енисейском районе Красноярского края снялиРежим самоизоляции в Северо-Енисейском районе Красноярского края сняли
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.