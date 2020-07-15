«Бархатный сезон»: Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Источник «РИА Новости» в турецком Минтрансе подтвердил информацию, однако уточнил, что точной даты пока нет.

Федеральное агентство воздушного транспорта отказалось комментировать данную информацию, — сообщает НГС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут возобновлять с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что на данный момент восемь стран официально готовы принимать российских туристов «на определенных условиях». В список этих стран вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключения составляют лишь рейсы, которые вывозят россиян из-за границы, а также грузовые, санитарные, почтовые и некоторые другие перелеты.