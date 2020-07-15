Экспорт золота впервые превысил продажи газа

По их данным Центробанка и ФТС, российские корпорации за апрель и май этого года продали за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,55 млрд долларов.

Экспорт газа за этот период достиг минимума 2002 года и составил 3,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что газопровод “Голубой поток” простаивает с середины мая.

Напомним, что в 1 квартале Грузооборот красноярского аэропорта увеличился почти в шесть раз. Так, в мае 2020 года через аэропорт Красноярск прошло 462 грузовых рейса, что в 5,7 раза больше, чем в мае 2019-го.