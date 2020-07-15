Экспорт золота впервые превысил продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия впервые получила от экспорта золота больше, чем от продажи газа, следует из статистики Центробанка и Федеральной таможенной службы.
По их данным Центробанка и ФТС, российские корпорации за апрель и май этого года продали за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,55 млрд долларов.
Экспорт газа за этот период достиг минимума 2002 года и составил 3,5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что газопровод “Голубой поток” простаивает с середины мая.
Напомним, что в 1 квартале Грузооборот красноярского аэропорта увеличился почти в шесть раз. Так, в мае 2020 года через аэропорт Красноярск прошло 462 грузовых рейса, что в 5,7 раза больше, чем в мае 2019-го.