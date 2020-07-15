Новый лесопожарный центр в Красноярском крае станет федеральным

Об этом сообщил во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Напомним, что губернатор Александр Усс в августе 2019 года предложил организовать на севере Красноярского края лесопожарный центр, создание которого было оценено в 5 млрд рублей.

По информации, которую нам направляет Рослесхоз, в настоящее время правительством рассматривается вопрос создания данного центра на территории Красноярского края. Это будет центр федерального значения, так как центр будет обслуживать как минимум две, а то и три территории, включая Якутию», — сообщил Большаков.

По информации министерства, вопрос создания центра находится в высокой степени проработки.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в течении пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 2 тыс. лесных пожаров общей площадью 2,4 млн га.

В текущем году с начала пожароопасного сезона в крае произошло более 1,1 тыс. пожаров на общей площади 269 тыс. га (48% от аналогичного периода 2019 года).

В лесах региона действует режим ЧС.