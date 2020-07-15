Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.07
70,79
80,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новый лесопожарный центр в Красноярском крае станет федеральным

Новый лесопожарный центр в Красноярском крае станет федеральным
Иллюстрация: krskstate.ru

Лесопожарный центр, который планируется создать на севере Красноярского края для усиления борьбы с лесными пожарами, может получить федеральное значение.

#НОВОСТИ

Об этом сообщил во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Напомним, что губернатор Александр Усс в августе 2019 года предложил организовать на севере Красноярского края лесопожарный центр, создание которого было оценено в 5 млрд рублей.

По информации, которую нам направляет Рослесхоз, в настоящее время правительством рассматривается вопрос создания данного центра на территории Красноярского края. Это будет центр федерального значения, так как центр будет обслуживать как минимум две, а то и три территории, включая Якутию», — сообщил Большаков.

По информации министерства, вопрос создания центра находится в высокой степени проработки.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в течении пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 2 тыс. лесных пожаров общей площадью 2,4 млн га.

В текущем году с начала пожароопасного сезона в крае произошло более 1,1 тыс. пожаров на общей площади 269 тыс. га (48% от аналогичного периода 2019 года).

В лесах региона действует режим ЧС.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске готовится митинг против дистанционного обученияВ Красноярске готовится митинг против дистанционного обучения
  • Красноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный часКрасноярский край готов платить за перелеты чиновников по полмиллиона за полетный час
  • Бар «Нет проблем» снова откроется в КрасноярскеБар «Нет проблем» снова откроется в Красноярске
  • Часть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратноЧасть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратно
  • Режим самоизоляции в Северо-Енисейском районе Красноярского края снялиРежим самоизоляции в Северо-Енисейском районе Красноярского края сняли
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.