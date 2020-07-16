Одноколесный велосипед-вертолет изобрел красноярец

«Обеспечивается повышение проходимости одноколесных транспортных средств за счет компенсации его веса силой тяги воздушного винта», — объясняет изобретатель в документе патента.

Изобретение было создано для повышения проходимости транспортных средств через такие сложные поверхности, как снег и песок. Когда транспорт подъезжает к этим землям, включается вращение винта, создающее силу тяги, благодаря чему снижается вес нагрузки, и изобретению удается пройти через препятствия и даже перелететь через них.