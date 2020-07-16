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Одноколесный велосипед-вертолет изобрел красноярец

Одноколесный велосипед-вертолет изобрел красноярец
Автор фото: Геннадий Скалозуб. Иллюстрация: / findpatent.ru

Транспорт разработал Геннадий Скалозуб из Красноярска. Изобретение может передвигаться по земле и по воздуху — как и следует из названия, оно представляет собой смесь вертолета и велосипеда.

#НОВОСТИ

«Обеспечивается повышение проходимости одноколесных транспортных средств за счет компенсации его веса силой тяги воздушного винта», — объясняет изобретатель в документе патента.

Изобретение было создано для повышения проходимости транспортных средств через такие сложные поверхности, как снег и песок. Когда транспорт подъезжает к этим землям, включается вращение винта, создающее силу тяги, благодаря чему снижается вес нагрузки, и изобретению удается пройти через препятствия и даже перелететь через них.

 

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