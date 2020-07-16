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Арктическую зону Красноярского края расширили

Арктическую зону Красноярского края расширили
Иллюстрация: kgs.ru

На территории Красноярского края расширили Арктическую зону — включили группу поселений на территории Эвенкии: Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта.

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До этого в Арктическую зону входили Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район.

Такое решение, по словам губернатора Александра Усса

вдохнет новую жизнь» в край и позволит привлечь бизнес к перспективным проектам, в том числе по переработке древесины, производству экологических продуктов питания, а также скажется на развитии туризма».

Напомним, что в Эвенкии расположены богатые месторождения нефти, газа, угля, железных руд, исландского шпата, графита, алмазов, драгоценных камней. Кроме того, более 70 % территории региона занимают леса.

14 июля президент Владимир Путин утвердил пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике. Предполагается, что законы создадут условия для привлечения в Арктическую зону частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания 28 тыс. новых рабочих мест.

 

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