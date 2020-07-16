Арктическую зону Красноярского края расширили

До этого в Арктическую зону входили Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район.

Такое решение, по словам губернатора Александра Усса

вдохнет новую жизнь» в край и позволит привлечь бизнес к перспективным проектам, в том числе по переработке древесины, производству экологических продуктов питания, а также скажется на развитии туризма».

Напомним, что в Эвенкии расположены богатые месторождения нефти, газа, угля, железных руд, исландского шпата, графита, алмазов, драгоценных камней. Кроме того, более 70 % территории региона занимают леса.

14 июля президент Владимир Путин утвердил пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике. Предполагается, что законы создадут условия для привлечения в Арктическую зону частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания 28 тыс. новых рабочих мест.