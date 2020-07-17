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Промышленное производство в Красноярском крае продолжает снижаться

Промышленное производство в Красноярском крае продолжает снижаться
Иллюстрация: pixabay.com

По итогу первого полугодия 2020 года промпроизводство в Красноярском крае недосчиталось почти 10% от прошлогоднего уровня. Месяц же к месяцу падение оказалось еще более ощутимым.

#НОВОСТИ
В июне 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019-го промышленное производство в Красноярском крае сократилось 13,9%, сообщают в Красноярскстате. По итогу же первого полугодия снижение составило 9,7% к январю-июню прошлого года.
 
Сильнее всего «сдали» отрасли добычи полезных ископаемых (10,7% полугодие к полугодию) и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (10,5%).
 
Напомним, что по итогу первых пяти месяцев 2020 года падение промпроизводства в Красноярском крае составило 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это было одно из самых больших снижений среди регионов России.
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