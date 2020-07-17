Промышленное производство в Красноярском крае продолжает снижаться

В июне 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019-го промышленное производство в Красноярском крае сократилось 13,9%, сообщают в Красноярскстате. По итогу же первого полугодия снижение составило 9,7% к январю-июню прошлого года.

Сильнее всего «сдали» отрасли добычи полезных ископаемых (10,7% полугодие к полугодию) и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (10,5%).

Напомним, что по итогу первых пяти месяцев 2020 года падение промпроизводства в Красноярском крае составило 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это было одно из самых больших снижений среди регионов России.