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Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для всех

Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для всех
Иллюстрация: коллаж ДК

Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка стала доступна внешним клиентам. Теперь воспользоваться сервисом можно, имея расчетный счет в любом банке.

#МНЕНИЯ

Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей на УСН Доходы без сотрудников. В онлайн-бухгалтерии можно сформировать декларацию по итогам года, а также воспользоваться налоговым календарем. Подать декларацию за 2019 год можно до 30 июля 2020 года включительно.

В сегменте малого бизнеса Райффайзенбанк, помимо кредитных продуктов и расчетного обслуживания, продолжает создавать собственные финансовые небанковские сервисы. Один из таких сервисов - Онлайн-бухгалтерия.  Сервис бесплатен на весь период использования. Чтобы подключиться к онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, достаточно зарегистрироваться на странице сервиса», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

Узнать больше об онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка для внешних клиентов можно на странице продукта.

 

 

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