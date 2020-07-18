Инстаграмыч: Сергей Еремин вошел в топ самых активных в соцсетях мэров

Эксперты проанализировали представленность и активность мэров и их подписчиков в социальной сети. В рейтинг не вошли только мэры городов федерального значения.

По числу подписчиков мэр Красноярска Сергей Ерёмин находится на второй месте рейтинга — впереди только глава Якутска. По среднему количеству лайков под каждым постом Ерёмин находится на четвертом месте. В итоге он занял четвертую строчку рейтинга самых «инстаграмных» мэров.

Добавим, аналитики отмечают, что большинство градоначальников страны мало используют инстаграм в качестве коммуникационного канала для общения с горожанами. для коммуникации с гражданами. В этой социальной сети проявляли активность только 36 из 80 мэров.

Отметим, на днях в мэрии Красноярска заявили о запуске своего канала в набирающей популярность сети TikTok.